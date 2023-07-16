OYUNCULARINA GÜVENİYOR

Vizyona sunduğu korku filmleriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yapım Medya adına ünlü yapımcı Mert Ozan Düz, çekimlerini ve tüm hazırlıklarını bitirdiği yeni filmini Temmuz ayı içinde sinemaseverlerle buluşturuyor. Özellikle korku filmi izleyicisinin takip ettiği Mert Yapım Medya adına yaptığı filmlerle Mert Ozan Düz, korku filmlerindeki farklı hikayelere çektiği yapımlarla tarzındaki yarışı önde sürdürüyor.

AŞK YEMİNİ

Sektörün değerli kadın seslerinden Ayşen Birgör, yeni şarkısı ''Aşk Yemini'' ile müzikseverlerle buluştu.

Yayınlamış olduğu projelerle son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren güzel sanatçı; çok ara vermeden yeni şarkısını yayınladı. Sözleri Seçkin Özer ve Ferit Özkan imzalı şarkının müziği ise yine Ferit Özkan'a ait. Projenin müzik yönetmenliğini üstlenen Seçkin Özer; şarkıyı yazın güçlü enerjisine uygun alt yapıyla buluşturarak dinleyicisine sundu.

FİLM İÇİN AZERBAYCAN' A GİTTİ

Almanya'da yaşayan iş insanı Refik Seçilmiş, korku filminde rol almak için Azerbaycan'a gitti. Uygulayıcı yapımcılığını Yalçın Çoban’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Natik Novrozuv’un oturduğu “Lanetli Kitap” isimli korku filminin çekimleri için Almanya’da işlerine ara verip Azerbaycan yolunu tutan Refik Seçilmiş, kamera önü için ön çalışmalara bir ay öncesinden başladı.

YAZA DAMGA VURACAK

Farklı tarzlarda da şarkılar seslendiren, müzik dünyasının perde arkasındaki güçlü isimlerinden Soprano Günay Acar, Haziran ayında DMC Müzik “Ancient Arias with Turkish Instruments” (Türk Enstrümanları ile Antik Aryalar) adındaki yeni albümünü tüm dijital platformlarda yayımladı. Albümde yer alan Barok dönemine ait eserlerden ve şarkılara eşlik eden, Barok Döneme denk 2020 Mart ayı ilk single çalışması olan “Bekleyiş” tüm dijital platformlarda yerin alırken 2021 yılında Cem Adrian ile düet projesi de “Pervane” şarkısına ikili yeniden hayat verdi.

2 YIL MECBUREN PODYUMDA

Son dönemin en çok podyumda iş yapan mankenleri arasına ismini yazdıran Sude Alkan, görülmemiş bir anlaşmaya imza atmanın eşiğinde.

Bodrum Yalıkavak, Yalın Otel’de Ecem Aka, organizasyonuyla gerçekleşen defilede Starlife abiye kıyafetlerini sergileyerek odak noktası olan Sude Alkan firmadan 2 yıl içinde yapacakları 7 defilede yer alması karşılığında sözleşme yapıyor. Podyum dünyasında hızla yükselen 5 modelle bu anlaşmayı yapacaklarını dile getiren Starlife abiye yetkilileri yolun başında fakat önü açık isimlerle fiyat sabitleyip garanti iş sunmak ve işimizi yapmak istiyoruz ifadesinde bulundular.

IMPARATOR

Son olarak “Araba” adlı şarkısını yayınlayan Sefo, yeni şarkısı ile dinleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Sefo’nun, henüz yayınlanmadan sosyal medya ve konserlerde beğeni toplayan “Imparator” şarkısı 7 Temmuz’da 362tuzak ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak “Imparator” şarkısının söz ve bestesi Sefo, düzenlemesi ise Yiğit Alp Fırat DIVXRSE imzası taşıyor.

KAFA KAĞIDI

Levent Kırca & Oya Başar Tiyatrosu ile sanat dünyasına adım atan, “Olacak O Kadar” isimli televizyon programında oynadığı rollerle evlerimize konuk olan Havalı Deniz, söz ve müziği Cenk Yüksel’e ait “Kafa Kağıdı” isimli ilk single’ı ile müzik severlerle buluşuyor. Tiyatro eğitiminin ardından müzik eğitimi de alan Havalı Deniz, altı yıl Cahide’nin şov ekibinde yer aldı. Havalı Deniz’in “Kafa Kağıdı” isimli şarkısının müzik yönetmenliği ve düzenlemesini Emre Moğulkoç yaptı.

SAKARYALI SHAKİRA

Sahne performansından dolayı Kolombiya'lı ünlü sanatçı Shakira 'ya benzetilen pop oryantal müziğin sevilen ismi Feyzan, "Şimdiki kızlar dayıları kandırıyor" adlı şarkısıyla büyük beğeni topluyor. Bu yeni şarkısını kliple taçlandıran güzel sanatçı hayatından oldukça memnun.

CAMBAZ

Sözü ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan Cambaz’ın düzenlemeleri ise Murat Yeter imzasını taşıyor. Cıvıl cıvıl bir ahenk ile müzikseverlerle buluşan şarkı, iddiasıyla yaza damga vuracak yapımlar arasında yer alıyor. Başarılı sanatçı Deniz Seki, klip çalışmasında kardeşi Serdar Seki’nin yönetmenliğinde keyifli bir klip çıkartıyor. Kameralar karışına renkli bir çalışma sunan Seki, Cahide Palazzo’da Ahsen Gönülce’nin dans koreografisi yönetiminde klibini tamamlıyor.

KLASİK ESERE AYNA TUTUYOR

Şarkıcı-söz yazarı Güneş, iki single’ı aynı anda yayınlıyor ve "Ayna"yı müzikseverlerle buluşturuyor. Sony Music Türkiye etiketi ile müzikseverler ile buluşan çalışmada ’Ayna’ ve ’Çapkın Kız- Freestyle’ adlı şarkılar yeni hitler arasındaki yerini alacak.

GÖKÇE’YE BÜYÜK SÜRPRİZ

Şarkıları ve farklı sahnesiyle yıllardır, müzik dünyasının sıra dışı isimlerinden olmayı başaran Gökçe'nin müzik tarihine adını yazdıran şarkısını Tuttu Fırlattı, geçtiğimiz gün Tiktok'ta bir anda milyonlarca kez dinlendi, izlendi, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sebebi Real Madrid futbol kulübünün tiktok official hesabında Arda Güler'in transferini Gökçe'nin Tuttu Fırlattı şarkısı ile duyurması oldu. Resmi hesaptan atılan müzikli videodan sonra 2 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

ÜNLÜLER YAZ PARTİSİNDE

Evidea’nın Bodrum’da düzenlediği ‘Evidea’da Yaz’ partisine renkli simalar katıldı. Ece Vahaoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Davete katılanlar arasında Şebnem Özinal, Nihan Kayalıoğlu, Başak Dizdar, Sedef Gürler, Gizem Budak, Almula Merter Churm, Ezgi Doğan ve Hande Arıcan gibi isimler yer aldı.

DİLARA KIRMIT MODASI GELİYOR

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, kimsenin bilmediği yönleriyle moda dünyasında yeni bir rüzgâr estirmek için hazırlanıyor. Güzelliği yanında podyumdaki zarafetiyle izleyenleri büyüleyen ünlü manken Dilara Kırmıt, eğitimini Bursa’da tamamladıktan Finlandiya’da moda eğitimi aldı. Podyuma adını altın harflerle kazıyan Kırmıt, tasarımcı olarak anlaştığı Blackswan markası için 15 parçalık bir koleksiyon hazırlamak için çalışmalara başladı.

İKİDE İKİ YAPTI

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sheri Deniz’in "Suskunum ve Bırakıp gittik" isimli iki şarkı ve iki videosu dijitallerde yerini aldı. Birbirinden güzel şarkılar sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Şarkıların büyük çıkış yakaladığını dile getiren Sheri Deniz,’Yaza damga vuracağım’diyor.