GÜLŞEN’Lİ AÇILIŞ



The X Otel Belek’in Antalya’ daki görkemli açılışında Gülşen’in eşsiz sahne performansı gecenin en büyük sürprizi oldu. Gülşen’in muhteşem konseri ve havai fişek gösterileriyle misafirlerine kapılarını açan ve unutulmaz bir eğlence sunan The X Otel Belek, sahnesinde yerli yabancı sanatçıları ağırlamaya devam edecek.



İKİ KULVARDA BİRDEN HIZLANIYOR



Ünlü oyuncu ve şarkıcı İmren Çapanoğlu, başarıyı yakaladığı iki kulvarda da vites arttırıp hızlanıyor. Müzik benim için evren, oyunculuk ise dünya ifadesinde bulunan güzel oyuncu ve şarkıcı İmren Çapanoğlu, bir yandan gelen senaryoları okurken önümüzdeki günlerde oyuncu olarak bir projede yer alacağını aynı zamanda bir single hazırlığında olduğunu ve canlı performans ile yaz aylarında sahnede olacağını dile getirdi.



İLK EP HAMLE



Türk şarkıcı ve söz yazarı Alara Serena, müzik kariyerinde önemli bir adım atarak ilk EP çalışması "Hamle"yi dinleyicilerle buluşturdu. EP, SolidTunes etiketiyle yayınlandı ve Alara Serena'nın müzikal yolculuğunda bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

SAYKODELİK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER



Şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran , şarkı yazarlığının en özgün temsilcisi olan Nazan Öncel söz ve müziğini yazdığı Janti Hamit ile birlikte düzenlemesini yaptığı ve Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Saykodelik’i DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.



KADER'DEN SÜPER DÖNÜŞ



Fantazi müziğin güçlü sesi Kader, uzun bir aranın ardından müzik dünyasına muhteşem bir geri dönüş yaptı! Yeni şarkısı "Kıyamet Kopacak" ile hayranlarını büyüleyecek. Bu özel çalışma, Kader'in müzikal yeteneklerini ve etkileyici yorumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. "Kıyamet Kopacak", Cansever tarafından yazılan sözleri ve müziğiyle dinleyicilerin kalplerine dokunacak bir eser olarak öne çıkıyor.



CÜNEYT ARKIN'IN ŞİİRİ ŞARKI OLDU

Yazar ve eğitmen Firdevs Akkaya, 'Gel Artık' eserini 28 Haziran 2022'de vefat eden Türk Sineması'nın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın 1. ölüm yıldönümünde çıkararak sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Cüneyt Arkın'ın 'Gel Artık' isimli şiirini, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın bestesiyle seslendiren Firdevs Akkaya, duygusal şarkısını yeşilçam tadında usta oyuncu Arkın'ın, oynadığı sinema filmlerinden kesitler alınarak Candar Köker yönetmenliğinde çekilen klip, Kuzey Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluştu.



AS BAYRAKLARI



Dünyanın en büyük video izleme platformu Youtube Justin Bieber, Camila Cabello, Linkin Park gibi yıldızlara after party düzenliyordu. Starlar canlı yayın açarak, orada hem yeni çıkardıkları single’ın partisini yapıyor hem de hayranlarıyla bire bir sohbet ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir türk yıldıza bu imkanı tanımayan Youtube, ilk kez Ayda’nın ‘Ara’ parçası için bu partiyi düzenleyeceğini duyurdu. Böylelikle türk yıldızlarında önü açılmış oldu.



MODA ESİNTİLERİ



Podyumların başarılı mankeni Tayfur Şenel, artık koreograf olarak da defilelere imza atmaya başladı. Ecem Aka organizasyonuyla Erkan Kara ve Ceren Öztekinin işletmeciliğini yaptığı Bodrum yalıkavak mevkiinde Yalinn Hotel de yapılan defileye hem manken hem de koreograf olarak katılan Tayfur Şenel her iki işiyle de beğeni topladı. Miray Gündoğdu, Açelya Köse, Duygu Nar, Black Swan, Salihtarz gibi modacı ve tasarımcıların ürünlerinin sergilendiği defilede 9 bayan 8 erkek manken podyumda boy gösterdi.



FALAN FİLAN



Falan filan tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait olan eserde hayatın önümüze ser-diği hayal kırıklıkları, geçici mutlulukları pozitif bir kabulleniş ve biraz da hayatın kendisiyle dalga geçer bir üslupla seslendiren Neslihan Demir-taş, Falan Filan'ın klibinde kamera önüne "Her biri hayatın bana hediyesi" dediği, eski dostlarıyla geçti.



AH BE YAR



Yeni tarzıyla ’Ah Be Yar’ı yeniden sevenleriyle buluşturan Sare Ayça, müzik listelerinde ve radyo listelerinde zirveye tırmanıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde 1 milyon kez tıklanmasının büyük gurur verici olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, çok yakında yeni projeleriyle ve konserleriyle de müzik severlerle buluşacağının sinyallerini verdi.



BAHANELER



"Gökkuşağı" şarkısıyla müzik dünyasında güzel ve renkli bir başlangıç yapan Kardelen, yeni şarkısı "Bahaneler" ile bu yazın sevilen şarkıları arasında olmaya hazır. Yeni şarkısında daha farklı bir tarzla karşımıza çıkan Kardelen, yine söz, müzik ve aranjesi Serhan Bülbül’e ait olan yepyeni bir şarkıyla yayında.Onur Özcan yönetmenliğinde Çatalca Hanice Çiftlik’te çekilen klipte Kardelen hem dans etti hem arkadaşlarıyla eğlendi.



YENİ BİR ŞARKI DAHA



Bir süre önce piyasaya çıkardığı ‘Çat Kapı’ isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ünlü sanatçı Anıl Alan, yaza damga vuracak ‘Nasılsın’ isimli yeni şarkısını yayınladı. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla özellikle sosyal medyada ‘Tık’lanma rekorları kıran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan, 8 ay aradan sonra yeni şarkısını piyasaya sürdü. Mem Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan ‘Naılsın’şarkısının söz ve müziği Harfe Hakan Gülbiten’e ait.