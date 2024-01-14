BİR BABA INDİE SHOWCASE

2006 yılında kurulan, reggae müziğin ülkemizdeki köklü temsilcisi Sattas'ın dinleyicilerin karşısına çıkacağı etkinliğin birbirinden değerli konuklarla festival havaları estirmesi bekleniyor. 2012 yılında SattasReggaeband isimli ilk albümünü yayınlayan ekip, yıllar içinde birçok single yayınladı. İngilizce ve Türkçe sözlü bestelerin haricinde yaptıkları cover şarkılarla da dikkatleri çeken Sattas, bu geçen sürede Eskitilmiş, Irie, Bir Ben Miyim, Gene Sen gibi popüler şarkılara imza attı.

SAĞLIK İÇİN BULUŞTULAR

Kişiye özel bütünsel sağlık yönetimi hizmeti veren Türkiye’nin ilk sağlık SuperApp’iLifeClub’ın, Bütünsel Sağlık Yönetimini anlattığı etkinliği büyük ilgi gördü. Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde Feriye’de gerçekleşen LifeClub etkinliği, sağlıklı yaşam ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. Aralarında Nefise Karatay, Burcu Şendir, Şebnem Özinal, Zeynep Özyağcılar, Almula Merter, Meral Çalışıcı, Seren Fosforoğlu ile Bahar Saygılı ve Sera Sayar gibi sporcuların da yer aldığı sağlıklı kahvaltı eşliğindeki davete ilgi büyüktü.

IŞIL IŞIL SAHNE

KrtTv'de yeni müzik programı başladı. Gazeteci Işıl Çalışkan'ın sunumuyla seyirciyle buluşan 'Işıl Işıl Sahne' adlı programa her hafta ünlü isimler konuk oluyor.Gazeteci Işıl Çalışkan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Işıl Işıl Sahne' adlı program her Pazar 17.30’da ekrana geliyor.Ünlü sanatçıların konuk olduğu programda, müzik haberleri, ajanda ve 'kimler geldi kimler geçti' bölümleri yer alıyor.

BODRUM’DA TANITTI

Uzun yıllardır sahnede aralıksız performansını sergileyen Elif Turan, 7 yılı aşkın bir sürenin ardından yayınladığı DMC etiketli yeni teklisi 'İyi Değilim'in tanıtımını, yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da Ortakent'te La Bohemme adlı mekanda sahne orkestrası ile tanıtımını yaptı. Klipte ve fotoğraf çekimlerinde giydiği siyah kostümüyle sahneye çıkan Elif Turan, iki saate yakın sahnede kaldı. Yeni teklisi İyi Değilim'i üç kere yoğun istek üzerine seslendiren Turan, kendi şarkılarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok coverselendirerek, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

2024'DE İLK UYARI

Ünlü astrolog MichaelaAstroTwitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dört ili uyardı. MichaelaAstro‘nun geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de tahminleri doğru çıkmıştı. Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir afete sebep olabileceğini dile getiren Astro, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Astro, dört ili birden uyardı. 24-27 Ocak arasına dikkat çeken MichaelaAstro “Elâzığ, İzmir, Malatya ve Bingöl depreme dikkat etmeli” dedi.

SANAT YOLCULUĞU

Televizyon dizi film ve sinemanın zeki, güzel ve yetenekli oyuncusu Özge Sarı, yaptığı resimlerle sevenlerini büyülemeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle geniş bir kitlede hayranlık uyandıran Sarı, şimdide de resim yapmadaki maharetiyle karşımıza çıktı. Sanatla ruhuma yolculuk yapıyorum ifadesini kullanan güzel oyuncu, resim yapmaya başladığım an kendi içime yolculuk yaptığımı gördüm ifadesini kullanırken beynimi ve zihnimi meşgul eden her şeyin sesini kısıp kendi özüme dönüp kendimi dinliyorum. Daha sonra ruhumu elimle birlikte çalıştırmaya gayret ediyorum vurgusunu yaparak sanat yolculuğunun kendisine verdiği hazzı dile getirdi.

AHİRETTE YAŞIYORUM

Geçtiğimiz günlerde hakkında öldü haberleri çıkan Aynur Aydın, X (Twitter) hesabından ‘Aynur Aydın vefat etti’ başlıklı bir haberi paylaşarak, yaşanan durumla dalga geçti. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yapılan yorumlar ise eğlenceli anlar yarattı.231 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından ‘Aynur Aydın vefat etti’ başlıklı bir haberi paylaşan ünlü isim; gönderisine “Evet, ahiretten yazıyorum şu an!” mesajını ekledi.

DİLENE DİLENE

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ‘Influenza’ virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonu müzik sektöründe de etkili oluyor. Şarkıcı Merve Demir, ekip arkadaşlarını mağdur etmemek için 39 derece ateşle, güçlükle ayakta dursa da klip çekimini söz verdiği gün gerçekleştirdi. Set aralarında bol bol dinlenerek kamera karşısına geçen Merve Demir, zorlukla tamamladığı iş bitiminde hastanelik olunca ‘Influenza’ teşhisiyle üç gün istirahat aldı. Demir, yeni teklisi ‘Dilene Dilene’derapçiZeyd ile birlikte düet yaptı.

ŞOKE ETTİ

Kısmetse Olur’un geçtiğimiz yıl en çok öne çıkan yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Ayanoğlu’nun Dilan Polat’a dönüştüğü klibini izleyenler ’Dikkat et sonun benzemesin’ yorumlarında bulundu. Cansel'in 2 milyon TL harcanan "Şahane" adlı yeni şarkısının klibindeki Dilan Polat'ı anımsatan görüntüler görenleri şaşırttı. Klipte Dilan Polat'ın bugüne kadar olay olmuş neredeyse tüm görselleri kullanılmış.

GECELERİN EFENDİSİ

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden fotoğraf sanatçısı, Levent Çekiç, gece aleminin nabzını tutuyor adeta. Yaptığı su altı çekimleriyle büyük başarılara imza atan Çekiç, oyunculuğuyla da isminden sıkça söz ettiriyor. Levent Çekiç, müzisyenliğiyle bir döneme damga vurmuştu.

ÇOK ÖZLEMİŞTİM

6 oktavlık sesiyle dinleyenlerini mest eden ünlü soprano Banu Karaca, 24 Ocak’ta yapılacak ‘Yaz Gecesi’ müzikaline hazırlanıyor. Gece de yine muhteşem performansıyla dudak uçuklatacak olan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gecenin tarihini paylaşarak ‘Çok özlemiştim’notunu düştü.

TANYELİ’NE MORAL GECESİ

14 Ocak'ta Tanyeli’nin Cahide’de düzenlenecek moral gecesinde yıldızlar geçidi yaşanacak. Zara’nın sahneye çıkacağı moral gecesinde Hakan Altun, Işın Karaca , Fatih Ürek, Safiye Soyman, Yonca Evcimik gibi ünlü isimler yanı sıra sürpriz sanatçılar sahneye çıkacak.

ATEŞİNİ YOLLA BANA

Ebru Polat, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği Hakan Peker’in 90’lı yıllara damga vuran "Ateşini Yolla Bana" isimli şarkısını yeniden yorumladı. Grand Müzik etiketiyle bu kez müzikseverlerin beğenisine sunulan çalışması için Ebru Polat , ‘Yine, yeni, yeniden bir hit geliyor. Alnımın akıyla başarılı okumaya çalıştım’ dedi.