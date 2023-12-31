ÖZLEDİĞİM ŞARKISIN

Türk Sanat Müziği tarzıyla en iddialı çıkışı yapan ve dikkatleri üzerinde toplayan Timur Acımış, 3. Teklisi “Özlediğim Şarkısın” sevenlerine sundu. Dinleyicisi çok olsa da son dönem yorumcusunun azaldığı Türk Sanat Müziği tarzında bayrağı eline alan Timur Acımış, Arpej yapım logosuyla tüm dijital platformlarda yerini alan, sözü Naci Özdemir Kiper, Müziği Hüseyin Soysal imzası taşıyan “Özlediğim Şarkısın” isimli eserin aranjörlüğünü Burak Yıldırım, Erol Özdamar ve Timur Acımış birlikte yaptılar.

NOEL BABA SÜRPRİZİ

Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran, köşe yazılarının özel yılbaşı çekimleri için RadissonBlu Hotel, İstanbul Ottomare otel de kamera karşısına geçti. İyi yaşam bir sanattır bizlerde iyi yaşam sanatçıları olmalıyız ifadesinde bulundu. 2024 yılı herkese sağlıklı ve şifa dolu bir yıl olmasını istediği için okuyucularına gönderilmek üzere elleriyle sağlıklı ve kaliteli yaşam hediye paketleri hazırlayan Yelda Başaran, beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Çekim Ekibi arasında anlaşarak Başaran’a çekim anında Noel babayı canlandıran model ile bir yılbaşı için sürpriz hediye kutusu taktim ettiler.

YENİ YIL COŞKUSU NOTALARA TAŞINDI

İDSO DenizBank Konserleri her hafta büyük heyecan ve mutlulukla müzikseverlerle buluştuğu, kulakların pasını silen repertuvarlara hayat verdiği 2023 yılını, yine ışıltılı bir dinleti ile uğurladı. Konserde A. Piazzola ile G. Rossini’nin sevilen eserlerinin trompet ve orkestra için düzenlenmiş versiyonları ve J.N. Hummel’in Trompet Konçertosu, solist LucienneRenaudin Vary’nin eşsiz yorumuyla seyirciyle buluştu. En coşkulu konserlerin şefi HowardGriffiths yönetimindeki İDSO; L. Bernstein, A. Marquez, M. Ravel ve daha birçok bestecinin unutulmaz eserlerinden zengin bir seçkiyle yeni yıl heyecanını notalara taşıdı.

BİRAZ POP BİRAZ ARABESK

Dornbirn/Avusturya şehrinde dünyaya gelen Mehmet Savcı müzik çalışmalarında hızını arttırarak yoluna devam ediyor. Yaşamını Avusturya’da devam eden başarılı şarkıcı 11 single yapmanın başarısının keyfini sürerken, 30 milyonu geçen bir dinlenmeyi de yakaladı. Söz ve müziği Onur Toprak imzası taşıyan, “Yalanların Ustası” isimli eserle ve Mehmet Savcı yorumuyla sevenleriyle yeniden buluşan usta yorumcu gözünü zirveye dikti.

GECEYE ESME’Yİ BIRAKTI

Nazan Öncel “Kara Plak” ile sevenleriyle buluştu. Üç dakikaya sığdırdığı hikâyelerin temsilcisi olarak şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel Durum Şarkıları’ndan sonra Kara Plak / Geceye Bir Şarkı albümüyle, sevenlerinin yüreğine serin sular serpti. Kara Plak kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya fırçasından çıkarken Janti Hamit, Erman Arda ve Nazan Öncel düzenlemesiyle 10 temiz şarkıya imza atarak, her ruha dokunacak bir iş çıkardılar.

KRALİÇE OLMAK İÇİN DÖNDÜM

Sevilen şarkıcı Fulya Ünal, 5. Tekli şarkısı “Gökyüzü” ile uzun bir aradan sonra müzik dünyasına döndü. İlk 4 çalışması pop müzik tarzında olan Fulya Ünal, “Gökyüzü” isimli eseriyle arabesk müziğe kayarak sevenlerini şaşırttı. Söz ve müziği Orhan Akdeniz imzası taşıyan “Gökyüzü” isimli eserin aranjör koltuğunda Cüneyt Yalmaz oturdu. Dinç Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşan “Gökyüzü” isimli esere Fulya Ünal performans çekimleriyle Onur Karacağ yönetmenliğinde klip tamamlandı.

GENÇLİK SIRRINI VERDİ

Televizyon ekranlarının ünlü gezgini ve seyahat yazarı, Midway Ajans Kurucusu Tuğçe Şen, yakın dostlarıyla Sefahat Meyhasinde doğum gününü kutladı. Birçok iş insanı ve ünlünün katıldığı doğum gününde katılanlar eğlenceyi zirvede yaşadılar. Yaptığı gezi programları ile Türkiye’yi karış karış gezen Tuğçe Şen, işimden vazgeçmem gezmeyi seviyorum ifadesinde bulundu. Misafirlerin ısrarla yaşını sorması üzerine ünlü isim Tuğçe Şen “Ne olursa olsun ne zorluklarla karşılaşsam da, üzülsem de, içimde fırtınalarda kopsa sadece gülüyorum ve gülümsüyorum. Bu yüzden genç kalıyorum yaşımı ne yapacaksınız” diyerek ustaca yaş sorusunu bertaraf etti.

YILBAŞINI AŞKIN RENGİYLE KARŞILAYACAK

Güzel şarkıcı Berfin Gürsoy, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yeni yıl sonrası son çalışması olan tekli eserini müzik severlere sunacağını ifade eden Gürsoy, yeni yıla İstanbul Dedeman otel sahnesinde giriyor. Yılbaşı gecesine özel hazırlandığını ifade eden Berfin Gürsoy, Yunan ve Türk eserlerden oluşan zengin repertuarıyla sahne almanın yanında modacısına özel bir de kıyafet hazırlatıyor. Sevilen şarkıcı hazırlattığı kırmızı kostümü için “Kırmızı bana göre aşkın rengi, keşke tüm sevenlerim o geceye kırmızı giyerek gelse ve aşk dolu bir yıl geçirseler, aşkın, sevginin olduğu yerde kötülük olmaz, ben sevgi insanıyım o yüzden kırmızı benim rengim” dedi.

KIRMIZI GİYİN AŞKSIZ KALMAYIN

Astrolog MichaelaAstro, yılbaşı gecesi için tavsiyede bulundu. Aşkı temsil eden kırmızı, yılbaşının olmazsa olmaz rengidir ifadesinde bulunan Astro, inanışa göre şans getirdiğine inanılan kırmızı renk uğur getirmesi için kullanılır ifadesinde bulundu. Kırmızı kullananların o sene şanslı olacaklarına inanılır, yılın aşk dolu geçeceği düşünülür, uğursuzlukların son bulması için de kırmızı renk tercih edilir vurgusunu yapan MichaelaAstro, Kırmızı kullananların o sene şanslı olacaklarına inanılır, yılın aşk dolu geçeceği düşünülür, uğursuzlukların son bulması için de kırmızı renk tercih edilir sözleriyle dikkatleri sosyal medyadaki paylaşımlarıyla üzerine çekti.

SENİ YAZDIM KALBİME

Türk müzik dünyası, Derya Mutlu'nun sesiyle bir kez daha "Seni Yazdım Kalbime" şarkısının büyüsünü yaşıyor. Müslüm Gürses ile özdeşleşen bu eser, Mutlu'nun yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Lise yıllarında bir eğlence mekânında sahneye çıkarak müzik aşkıyla buluşan Derya Mutlu, bugün de performanslarıyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

YILBAŞINDA KIBRIS’I SALLAYACAK

Muhteşem güzelliği ve kendine has yorumuyla dinleyenlerini mest eden Almira Kurt, Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak. Yeni teklisiyle 2024 yılına damga vurmaya hazırlanan Kurt, yeni yıla Kıbrıs’ta girecek.Sahne performansıyla Kıbrıs’ı sallamaya hazırlanan Kurt, Yeni projeleriyle müzik dünyasında fırtınalar estirecek. ‘Bilmece’ isimli teklisiyle büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Almira Kurt, ‘ Ardı ardına gelecek olan projelerim hayranlarım tarafından çok beğenilecek. 2024 benim yılım olacak’diyor.

ENKAZDAN ÇIKTI, HAYATA TUTUNDU

17 Ağustos depreminde 23 saat enkaz altında kalarak hayata tutunan Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Aygün Karadoğan 'Bana Ait’ adlı yeni çalışmasıyla müzikseverlerden tam not aldı. Müzik dünyasının kadife sesli erkek solisti olarak adını duyuran Karadoğan "Hayatın kıymetini enkazdan çıktığım andan itibaren daha iyi hissettim. Müzik benim için terapi oldu” diyor.

ŞAHSENEM’DEN SÜRPRİZ

Bir süre önce piyasaya sürdüğü ‘Tutamıyorum Sevdaları’ ve ‘Bitsin Artık’ şarkılarıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Orta Asya prensesi Şahsenem, yeni projeleriyle 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni yılda hayata geçireceği yeni projelerinin büyük beğeni toplayacağını söyleyen Şahsenem, hayranlarına da sürprizlerinin olacağını dile getirdi.

BAŞIBOŞ GEZENLERE ŞARKI

Hatice Hamarat’ın sessizliğini bozduğu yeni şarkısı “Başıboş Mermi”yi, Arpej Yapım yayımladı. Edebiyatçı bir müzisyen olarak güçlü sözleri müziğinin ritmine yansıtan sanatçı “Başıboş Mermi” parçası ile İstanbul sokaklarında hepimizi yolculuğa çıkarıyor. Kaybolmuş insanın tüm kargaşasını keyifli bir melodiyle birleştiriyor.

YILLAR SONRA AYNI PROJEDELER

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay’ın oturduğu “Yarın Yokmuş Gibi”, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. “Yarın Yokmuş Gibi” 2003 yapımı, Theovan Gogh’un yönettiği “Interview” filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlanarak GAİN ekranına taşınıyor.