İDDİALI MERHABA

Bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atan ve kendine has yorumuyla dinleyenlerini mest eden güzel şarkıcı Emine Tufan, ilk ve yeni single çalışması ''İçimdeki Sen''i Seyhan Müzik etiketi ile müzikseverlerle buluşturdu. Tüm dijital platformlarda yayına giren şarkı şimdiden büyük ilgi gördü.

OKYANUSU GEÇTİ

Geçtiğimiz gün Günay Restaurant’ta sahne alan Gedik, ‘yeni şarkım çıktığı hafta sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Azerbaycan, Amerika ve Kanada’da da radyo listelerine girdi. Bu güzel ilgi beni çok sevindirdi. Bu Cuma şarkının Cenk Kandıralı imzalı nostaljik versiyonunu da sevenlerimle buluşturacağım için çok heyecanlıyım’ dedi. Ömür Gedik, şarkısının yeni versiyonunu ilk kez Ankara Günay sahnesinde seslendirecek.

YARIŞMA PROGRAMINA BAŞLIYOR

Türkiye'nin önde gelen dizi ve filmlerinin değerli ismi, görenlerin ne oyunculuğunu ne yüzünü asla unutmadığı isimlerden birisi olan Ayhan Taş, yepyeni bir YouTube projesine başlıyor. “Mahşer-i Cümbüş” ile tanıdığımız ve Türkiye’de doğaçlama tiyatronun popülerleşmesindeki en büyük isimlerden birisi olan Ayhan Taş, oyuncu adaylarını sevindirecek sürpriz bir haberle sevenlerini heyecanlandırdı.

TİCARETE ATILDI

Radyolarla başlayan sunuculuk serüvenini, televizyon ekranlarında taçlandıran ve unutulmayan projelere imza atan Derya Uğur Öner, mikrofon başındaki başarısını şimdi ticaret dünyasında tekrarlıyor. 45’lik isimli radyodan sevenlerine seslenen Derya Uğur Öner, radyo programcılığı ve TV çalışmalarım tabii asla vazgeçilmezim ama toplamda 22 yılı aşkın süredir sektördeyim evet birçok deneyime, tecrübeye sahip oldum ancak bir yerde durmam gerekecek bu yüzdende girişimci bir kadın olarak ticarete atıldım ifadesinde bulundu.

SİRKELİ YANINDA TAŞIYOR

Sağlıklı yaşamın öncü isimlerinden wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor. Sporu ve sağlıklı yaşamı her an günlük hayatının içine katan Ece Vahapoğlu, son günlerde Yudumluk sirkeli su matarasını yanından ayırmıyor. Kemal Kükrer markasının Yudumluk elçisi olarak instagramdan seçilen dört takipçisinin üç ay boyunca sağlıklı yaşam koçluğunu yapan Vahapoğlu, takımına spor ve beslenme önerilerinde bulunuyor.

GERÇEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜNDEN

Müzik dünyasının sevilen ismi Mustafa Topaloğlu, söz ve müziği kendisine ait olan 'Sürgün yedim ' adlı şarkısını kliple taçlandırdı. Müzik yönetmenliğini Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik 'in üstlendiği klibin yönetmen koltuğunda ise Merve Keyif vardı. Yorumu, sahne performansı ve esprileriyle müzik dünyasına farklı renk katan Mustafa Topaloğlu "Bu son çalışmamı profesyonel bir ekiple gecemizi gündüzümüze katarak hazırladık. İnanıyorum bu şarkım 2024 yılına damgasını vuracak " diyor.

SIRILSIKLAM

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünün merakla beklenen sürprizlerinden biri İntizar oldu. Uzun süredir yeni bir şarkı yayınlamayan İntizar ‘Sırılsıklam'ı yeniden yorumladı. Şarkı video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran imzasını taşıyan şarkının video klibini Gökhan Özdemir çekti.

1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Yeni şarkısı ‘Çöl’ ile hızlı bir geri dönüş yaşayan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı. Günce, organik olarak video klibi ile YouTube'de 1 milyon barajını 20 günde aştı.

ERKEN

Türkiye'nin önde gelen rap sanatçılarından Sefo, müzikseverleriyle buluşturduğu son single'ı "Erken" ile duygu dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Sefo' nun etkileyici sözleri ve bestesiyle şekillenen şarkı, Aerro tarafından özenle düzenlenirken, klibin yönetmenliğini ise Türkiye'nin öne çıkan genç yeteneklerinden Onur Oğuz üstleniyor.

ŞAŞIRTICI İŞBİRLİĞİ

Türk Arabesk müziğin usta ismi Cansever, başarılı Dj & Aranjör Mahmut Görgen ile bir araya gelerek dinleyicilere etkileyici bir müzikal deneyim sunuyor. "Zabrana Isitu" adlı şarkıları, Cansever x Mahmut Görgen işbirliğiyle, Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Cansever'in resmi YouTube kanalında video klibiyle birlikte yayınlandı.

YENİ YILDA ESTİRECEK

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Sümeyra Demirel, yeni projeleriyle 2024 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Özel bir Hastanede Anestezi Teknikerliği ve saç ekimi yapan 28 yaşındaki oyuncu Demirel, bir birinden güzel projeleriyle yeni yıla damga vuracağa benziyor.

ŞİMDİ SIRA BENDE

Bir süredir sırra kadem basan ünlü şarkıcı Banu Kalender, uzun süren sessizliğini bozdu. Yeni yılda yapacağı singlesiyle müzik dünyasında fırtınalar estireceğini söyleyen Kalender, ‘Bir süredir İzmir’de izdivaya çekilmiştim. Hayranlarımı o kadar çok özedim ki anlatamam. Bu hasretlik artık son bulacak ’diye konuştu.

KÖZ

Güçlü sesiyle adından sıkça söz ettirecek Cansu Eylül Taş, yeni tekli çalışması ’Köz’ ile müzik severlere merhaba dedi. Kısa bir sürede arabesk müziğin aranılan isimleri arasına girecek olan Cansu Eylül Taş, sahne duruşu, samimi tavırları ve benzersiz yorumu ile bizi kendisine hayran bırakacak. Taş’ın yeni tekli çalışmasının sözü Sibel Algan’a, bestesi ise hepimizin minik şerçesi Sezen Aksu’ya ait.

GERİ SAYIM BAŞLADI

EMA Pictures yapım imzasıyla 5 Ocak tarihinde vizyona girecek olan ve senaryosu, yönetmenliği korku filmlerinin usta ismi Mustafa Miraç Kaya tarafından üstlenilen Demon Azab-ül Kem, vizyon için geri sayıma başladı. Senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla yeni yılın ilk korku filminde çıta yüksek tutuluyor. Demon Azab-ül Kem, isimli korku filminin usta oyuncusu Serdal Yazıcı, iddialı açıklamalarda bulunurken ucuz korku filmi yapan yapımcılara da gönderme yapmayı ihmal etmedi. Türkiye'nin ilk psikolojik- Korku tiyatrosunu sahneye koyma başarısını gösteren Serdal Yazıcı, yer aldığı Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve birçok dizi film ayrıca sinemada canlandırdığı farklı karakterlerle de ilgi odağı olmayı başardı.

ATİYE SAHNEDE COŞTU

Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Vadi İstanbul Jolly Joker'de İngBank çalışanlarının yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı. Son hiti Dalgana Bak ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan, Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.

DÜNYANIN SONU

Geçtiğimiz aylarda "Dünyanın Sonu" albümünden üç şarkı yayınlayan Aybüke Poçan'ın yeni albümünden "Aklımın Oyunları" adlı dördüncü teklisi Avrupa Müzik etiketiyle yayında. “Dünyanın Sonu” isimli 8 şarkılık albümünden dördüncü ve son teklisini yayınlayan Aybüke Poçan, "Ama Yoksun Diye", "Seni Görmem Lazım", "Korkarım Çok" ve "Aklımın Oyunları" teklilerinin de içinde olduğu albümünü yayınlamak için gün sayıyor.