ŞARKILARI TRT'NİN TÜM MECRALARINDA

Bugüne kadar birçok başarılı single çıkaran ve sosyal medyada birçok şarkısı ile viral olan Yonca Poyrazoğlu, TRT'nin dikkatini çekerek ve büyük beğenisini kazanarak TRT'nin tüm radyo ve TV’lerinde, altı şarkısını yayınlatmayı başardı. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı ve müzik kurulu üyelerinin imzalı onayını alarak büyük sükse yaptı. Başarılı sanatçının, Böyle Bitmez, Göze göz, Ruhumdaki Çocuk, Klinik Vaka, Sen ve Ben ve Sırra Kadem şarkıları TRT Müzik Kurulundan onay alarak klip anlamında TRT Müzik TV kanallarında ve tüm TRT radyolarında yayınlanmaya başladı.

22 YIL ÖNCEKİ ÖDÜLÜNÜ BU KEZ SUNDU

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren sunucu, yazar Ece Vahapoğlu, 22 yıl önce ‘Türkiye’nin En Başarılı Genci’ ödülü aldığı sahnede bu kez aynı törenin sunuculuğunu yaptı. JCI tarafından Dünyanın En Başarılı On Gencinin seçildiği Onurlandırma Programının Türkiye ayağı olan 29. TOYP Türkiye Ödül Töreni’ni sunan Ece Vahapoğlu, 2001 yılında Kişisel Başarı dalında aynı ödüle layık görülmüştü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki gala gecesine iş, sanat, moda, siyaset ve eğitim sektörünün seçkin davetlileri katıldı. Ece Vahapoğlu sahnede duygu dolu gurur anları yaşadı.

SAHNEDEN ALDI KOSTÜME YATIRDI

Sahne çalışmalarına hız veren Safiye Doğanay, Almanya’da katıldığı özel gecede sahne performansıyla takdir topladı. Sanatçı için şarkı söylemenin ve sahnede olmanın sporcu tabiriyle antrenmanı var ve devamlılık performansı yükseltiyor ifadesinde bulundu. Alışveriş yapmanın kendisi için büyük keyif olduğunu sözlerine ekleyen Safiye Doğanay, sahneden kazandığını yine sahnedeki başarısı için harcadığını vurguladı ve bunun en büyük hobisi haline geldiğini dile getirdi.

ERKEN YILBAŞI KUTLAMASI

Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Ford Otosan Mtg çalışanları yılbaşı partisinde sahneye çıktı. AtaşehirJolly Joker sahnesinde gerçekleşen partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı.

HAYDAR ALİYEV'E SAYGI DURUŞU

Azerbaycan’ın unutulmaz önderi Haydar Aliyev, büyük hizmetler ettiği ülkenin halkı, politika ve sanatçıları tarafından hep akıllarda ve her fırsatta anılıyor. Haydar Aliyev’in vatanı için verdiği mücadele ve gelişmesi için yaptığı çalışmalar hiç unutulmadı ve unutturulmayacak. 12. Matem günü için hazırlanan özel projede PervizQasımov, şarkısı ve klip çalışmasıyla yaptığı eseri tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

500 KADINLA EĞLENDİ

Kurucusu olduğu ve başkanlık görevini sürdürdüğü Nazilli Kadınlar Grubu, Saime Karakuyu önderliğinde hızla büyümeye devam ediyor. Nazilli’de gerçekleştirdikleri kaynaşma gecesinde Saime Karakuyu ve yardımcısı Ayten Külcü ile yönetim kurulu başarılarının gövde gösterisini eğlenerek yaptılar. Özbek popçu Şahsenem unutulmaz bir sahne performansına imza attı. Özbek popçu Şahsenem, 500 kişilik sadece hanımlardan oluşan seyirci kitlesiyle coşarken hem eğlendi hem eğlendirdi.

GAZA BASTIM

Popüler müziğin canlı enerjisini farklı bir sound ile birleştiren Melis Karaduman’ın ilk albümünden yeni şarkısı “Gaza Bastım” tüm dijital platformlarda. Karaduman'ın "Gaza Bastım" adlı şarkısı, pop ve rap elementlerini kendine özgü tarzıyla bir araya getirerek dinleyicilere sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor. Sanatçının kendine has tarzını yansıtan söz ve müziğin imzasını taşıyan bu şarkının prodüksiyonunu ise Kaan Arslan üstleniyor.

‘EFSANE’NİN AFİŞİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu “Efsane” filminin afişi görücüye çıktı. Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, TuanaTezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yılın en iddialı filmi Efsane’nin afişi görücüye çıktı.

FARKINDALIK İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

HIV ile mücadelede önemli bir rol üstlenen Şüphen Olmasın inisiyatifi, HIV konusunda toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla yeni bir film yayınladı. Filmde Yasemin Kay Allen, Burak Yamantürk ve Furkan Kapsız kamera karşısına geçerek HIV enfeksiyonu ile yaşayan bireylerin hikayelerini paylaştı.

SENDEN ÖNCE

Kanal D’nin kış sezonunda yayınlayacağı, D Media imzalı TillDeath dizisinin ismi “Senden Önce” oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Melis Sezen de katıldı. Yakında ekrana gelmesi planlanan “Senden Önce” dizisinin duyurulan ilk oyuncusu İbrahim Çelikkol, geçen haftalarda D Media ile anlaşma imzaladı. Yapım şirketi, hazırlıkları devam eden dizinin diğer oyuncularını seçmeye devam ediyor. Oyunculuğu ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan güzel oyuncu Melis Sezen, “Senden Önce” dizisinin açıklanan bir diğer ismi oldu.

SAL BE GÜZELİM

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem, geçtiğimiz aylarda dinleyici ile paylaştığı ‘Mokelül’ sonrası 2024 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulacak 10 şarkılık albümünün ikinci yeni teklisi ‘Sal Be Güzelim’i 15 Aralık Cuma günü tüm dijital dünyada yayımladı.Şarkının sözü Emrah Şahin, müziği Keremcem düzenlemesi de Yunus Adak’a ait. ‘Sal be güzelim’in tamamı su altında çekilen video klibinin yönetmenliğini Batıkan Hitay üstlendi.

YENİ YILDA KABUK DEĞİŞTİRİYORUM

Yaklaşık 10 yıldır gece hayatının birçok popüler mekanında sahne showlarıyla tanınan bir yüz haline gelen tıpatıp show kadrosundaki Almira Kurt, haftanın birçok gününde tanınan mekanların show programlarının vazgeçilmez ismiyken , Radikal bir karar alarak 2024 Şubat ayı itibariyle Müzik piyasasına giriş yapacağını sevenlerine duyurdu.