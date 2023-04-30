78 GÜN SONRA İLK KEZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 78 gün sonra ilk kez Kıbrıs’ta sahneye çıkarak şarkı söyleyen Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle göz doldurdu. Geçen hafta çıkan şarkısı “En Güzel Misafir” i ilk defa sevenlerine söylen Gülben Ergen kendisini dinlemeye gelenler arasında gördüğü ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nu sahne alarak beraber şarkılar söylediler.

KIZIYLA DÜETE DEVAM

Ünlü şarkıcı Mustafa Güngece, ilk çıkış albümü sonrası 8. Teklisi “Nazar Duası” isimli eserle sevenleriyle yeniden buluştu. Kızı Sinem ile yaptığı 3. Tekli çalışması olan Mustafa Güngece, kızımı keşfettim ve birlikte notalara hükmetmek ve yorum yapmak bana keyif veriyor ifadesinde bulundu.

STÜDYODA BULUŞTULAR

Başarılı sanatçı Meyra, yeni şarkısı için Mustafa Ceceli ile geçtiğimiz günlerde stüdyoda bir araya geldiler. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile dinleyicilerin heyecanını artıran Meyra, "Mustafa hem çok iyi bir dost, hem de müzikte fikirlerine çok inandığım bir kişi, şahane bir şarkı geliyor yaz ayına çok yakısacak diyerek Mustafanın uğuruna inanıyorum.” dedi



HERŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle destek oluyor.

MASAYI DAĞITTI

şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Begüm Polat, son müzik çalışmasını hafızalardan silinmeyen “Dom Dom kurşunu” isimli esere yeni düzenleme yaparak sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif imzası taşıyan “Dom Dom kurşunu” isimli eser Begüm Polat tarzı ile kendi firması olan BGM HOUSE YAPIM etiketiyle müzik dünyasına yeniden girdi ve klip çalışmasıyla tekrar çok konuşulacağa benziyor.



MODERN AĞIT



Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi 'Aman'; sanatçının yaşadığı topraklara, toplumsal olaylar ile karmaşa içinde geçen gençliğine, insan ırkının bitmek bilmeyen öfkesine karşı yazdığı ve sadece bir piyano, çello, keman eşliğinde söylediği bir ağıt. Sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım, düzenlemesi Serkan Çeliköz’e ait olan 'Aman' sanatçının geçtiğimiz yıllarda kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi etiketiyle tüm dijital platformlarda.



SÜRPRİZLERLE DOLU YOLCULUK

Türkiye'nin genç starı Alper Erözer, yaratıcı müzikal çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. "Sev" adlı şarkısıyla başlayan şarkı maratonuyla, hayranlarına sürprizlerle dolu bir müzik yolculuğu vaat ediyor. Kendine özgü söz ve müzik tarzıyla dikkat çeken Erözer, yeni şarkısında da dinleyicilerine farklı bir deneyim sunuyor. Şarkının aranjesi Tawwana ve Alphan Kurtoğlu imzasını taşırken, müzik direktörlüğü ve süpervizörlüğünü Don Weezy yaptı.

YENİ PROJELER YOLDA



Bugüne kadar birçok sinema filmi ve reklamlarda boy gösteren sevilen oyuncu Sema Bolat yeni projeleri için kolları sıvadı. Son yıllarda dikkat çeken projelere imza atan, yönetmen Şafak Can'ın kurucusu ve imtiyaz sahibi olduğu Can-s Medya ile yolları kesişen Sema Bolat,her konuda Can-S Medya ile anlaştığını ve birçok yeni projenin çalışmalarına start verdiğin belirtti.

FARUK K 50 OLDU

Pop müzik ve show dünyasının ünlü ismi Faruk K 50. yaş gününü ünlü işletmeci dostu, Ferdi Aydın’ın yeni açtığı Han 120’de kutladı. Başarılı işletmeci İstiklal caddesinde açtığı yeni nesil meyhane Han 120 çatısı altında sanatçı dostu Faruk K’nın 200 yakın dostunu ağırlarken 50. yaşına büyük bir keyif ve eğlenceyle girdi.

SAHNEDE BÜYÜLEDİ



Türk pop müziğin renkli simalarından Güliz Ayla, yeni şarkıların çalışmalarını bitirdikten sonra kısa bir mola için gittiği Viyana'dan ayağının tozuyla gelir gelmez sahneye çıktı.İzmir Marvy club’ta sahne alan genç sanatçı, performansı ve güzelliği ile izleyenleri büyüledi. Yerli ve yabancı misafirlerden oluşan dinleyicilerine kendi sevdiği coverlar, besteleri haricinde Ayla, farklı dillerde şarkılardan oluşan repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.



HİÇ TANIŞMADIĞI BABASINA ARMAĞAN ETTİ



Uzun yıllar Türkiye’ nin farklı şehirlerinde doktor olarak hizmet veren; şimdilerde medikal estetik doktoru olarak görevine devam eden Dr. Elvan Elvan, profesyonel olarak adım attığı müzikal kariyerinde de son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Elvan, “Buruk bir tebessümle hafızama yer eden ‘Boş Çerçeve’ şarkısını hiç görmediğim ve tanışmadığım rahmetli babama ithafen seslendirdim’dedi.

AŞKA ARA VERDİ

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren 39 yaşındaki manken, “Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor. İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem aşk bir arada yürümüyor” açıklamasını yaptı.



30 YIL SONRA ’’İYİSİN’’

Şarkıcı Selen Görgüzel, Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği "İyisin" isimli şarkısını, 30 yıl sonra farklı yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sundu. Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan “İyisin” şarkısının sözü Leyla Tuna, müziği ise Onno Tunç’a ait. Düzenlemesinin Atınç Tombak, klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in yaptığı şarkının klip çekimi ise İstanbul’da gerçekleşti.

YAZA DAMGA VURACAK

Güzelliği ve kendine has yorumuyla dinleyenlerin mest eden müzik öğretmeni Başak Akıncı, ‘Ne Diyor’isimli şarkısıyla müzik dünyasına ‘Merhaba’dedi. Sözü Ayşen’e, müziği Kemal Şimşekay’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı. Başak Akıncı, tüm dijital platformlardaki yerini alan şarkının yaza damga vuracağını söyledi.