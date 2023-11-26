DEMON AZAB-ÜL KEM GELİYOR

Yazıp yönettiği birbirinden iddialı projelerle sinema sektörüne adını altın harflerle yazdıran Mustafa Miraç Kaya, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı yeni filmi DemonAzab-ülKem’itamamladı.EMAPictures yapım imzasını taşıyan DemonAzab-ül Kem, en yüksek bütçeyle çekilen yerli korku filmi olma özelliğine de sahip.Senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de üstlenen Mustafa Miraç Kaya, yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıktığını belirterek, en büyük hedefini korku filmi sektörüne yeni bir soluk getirmek olarak açıkladı.

YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Ülkemizin kendi söz ve bestelerini yazan sayılı kadın sanatçılarından olan Aydilge, yeni şarkısı Sahte Öpüşler için yetenekli müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi. Özellikle sosyal medyadaki sahte, pembe dünyaları eleştirdikleri şarkının klip çekiminde ise Aydilge'nin yüreği ağzına geldi. Balon gibi şişirilen gösterişli yaşamları eleştirmek için balon kullanılan klipte, Evrencan Gündüz, Aydilge'ye tatlı bir şaka yaptı. Gündüz'ün balonlardan birini aniden patlatması sonucu çığlık atıp yerinden zıplayan Aydilge, bütün seti kahkahaya boğdu.

AŞKINDAN YANAYIM

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünün sürprizleri bitmek bilmiyor. Sırada Arabesk fantazi müziğin yıllardan kulvarında öncü isimlerinden Ceylan 'Aşkından Yanayım' şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde video klibi çekilen şarkı tüm dijital dünyada yayına girdi.Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyan şarkı Ceylan'ın yorumuyla yılın en iddalıcoverlarından birine dönüştü.

ÖZLEYENLER AKIN ETTİ

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem, mum ışığının aydınlattığı ikonik konser serisi Hava Kararınca’da, çarşamba akşamı Kadıköy Müze Gazhane'de sahne aldı. İki saate yakın sahnede eski ve yeni hitlerinin yanı sıra bazı sürpriz coverlar da seslendiren Keremcem, Şubat ayında çıkacak albümden hiç duyulmayan 4 şarkı da repertuvarında yer verdi. Konser için kendi sosyal medya hesaplarından post atan sanatçı 'Hepinizi özledim .Bekliyorum...' notuna yanıt veren binlerce hayranı konser alanını hınca hınç doldurdu.

ŞİMDİKİ SANATÇILAR YOUTUBE VE TİKTOK SANATÇILARI

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir mekanda sahne alan Serhat Can, konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarına söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne alan bir çok şarkıcının “Sanatçı dediğimiz söz yazar, şarkıcı ise sadece yorumlar” söylemlerine de değinen Serhat Can, “Bu söylemlere kesinlikle katılmıyorum. Eline kalem alan herkes sanatçı o zaman, böyle bir şey yok sanatçı dediğin Neşet Ertaş, Barış Manço, Cem Karaca gibi halka hitap eden gerek şarkılarıyla gerek davranışlarıyla gerek mütevaziliğiyle olunur. Şimdikiler YouTube ve TikTok sanatçıları şarkıları milyonlarca dinlenir ama sahnelerine kimse dinlemeye gelmez’dedi.

YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

İzmir'de düzenlenen en prestijli Gelinlik ve Abiye Giyim Fuarı, moda dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Fuar, seçkin giyim markalarını, tasarımcıları ve mankenleri buluşturarak göz kamaştıran bir etkinlik haline geldi. Model, manken, oyuncu ve Bylinda Parfüm firmasının sahibi olan Didem Aksu, baş manken olarak yer aldığı defilede yine tüm dikkatleri üzerine çekerken, katılımcıların ilgi odağı oldu. 30 deneyimli mankenin podyumda yer aldığı defileye baş manken olarak çıkan Didem Aksu, ona verilen payeyi zarafeti ve kıyafet sunumlarıyla ne kadar hak ettiğini de gösterdi

YAŞADIĞI ‘İHANET’İ ANLATTI

Tuğba Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Özerk, şarkının klibinde de 40 kiloluk el dokuması halıyı yaklaşık 4 saat boyunca sırtında taşıdı.Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Tuğba Özerk’in yeni teklisi ‘İhanet’, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Söz ve müziğinde yaşadığı bir aldatılma öyküsünü anlatan Tuğba Özerk’in ‘İhanet’ adlı şarkısının düzenlemesi de Murat Yeter tarafından yapıldı.

GENÇ BAKAN GÖZLER

Aldığı eğitimler sonrası kendini geliştirerek makyaj konusunda tarzını ortaya çıkaran Çağla Ayhan, kısa sürede en iyiler arasında zirvede olmayı hedefliyor. Makeup artisti olarak başarılı işlere imza atan 21 yaşındaki Çağla Ayhan, hemşire olarak çalışırken, oyunculuk sektöründe de önemli adımlar atmaya başladı. Kamera arkasında makyöz olarak önemli projede olan Çağla Ayhan kamera önünde birçok dizi ve sinema filminde başarıyla oyunculuk hünerlerini de sergiledi.

HÜRMET KONSERİ

Türk müzik dünyasının usta ismi, İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen bu özel konser, 10 Aralık Pazar akşamı İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Konserde, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın eserlerini yeniden canlandıracaklar.

HÜCUMDAYIM

Sözleriyle, müziğiyle, tavrıyla ilk günden itibaren, özgün ve güçlü bir çıkış yakalayan Güliz Ayla, listelerde hep üst sıralarda yer alan şarkılara imza attı. 2023 yılını hayli üretken geçiren Güliz Ayla, yıl bitmeden 5. yeni teklisi Hücumdayım’ı Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Çok çeşitli ortaklıklarla farklı müzikal stillerde şarkılar sunan Ayla, Hücumdayım’ın hem sözlerini yazdı hem de An’danınremiksi ile yeni teklisinin de düzenlemesini yapan Erk Emindayı ile ortaklık yaptı.

TÜM ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Yayınladığı projeleriyle ve güçlü sesiyle müzik listelerinin vazgeçilmezi olan başarılı sanatçı Bilge Nihan, uzun bir aranın ardından sonbahara iddialı bir giriş yaparak yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Bilge Nihan, müzikal kariyerinin en değerli projesi olarak değerlendirdiği “Kör Nokta” şarkısı ile 2 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

MELODRAM

Başarılı müzisyen Melis Fis ilk albümü olan “Melodram”ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Genç yaşta başladığı müzik kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Melis Fis, başarı sayfasına bir yenisi ekleyerek 14 parçalık ilk albümünü yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

SEN GİDİNCE

Gülben Ergen yeniden yorumladığı ‘Sen Gidince’ şarkısının rengarenkklibi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Ergen, son dönemin en pahalı kliplerinden biriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan ‘Sen Gidince’ şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti.

VAMPİR FİLMİ GELİYOR

Ünlü yönetmen Ömer Korkmaz, Türk sinemasında bir ilke imza atıyor. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan ‘Kontek Vampirin Evi’filmi ses getireceğe benziyor. Ünlü şarkıcı ve manken Nilay Dorsa ve Tuna Yaşar’ın başrollerini payaşacağı film Türkiye’de ilk vampir filmi özelliğini taşıyacak.