SANAT FESTİVALİNE KATILDI

Dünyanın kadın sanatçılarını bir araya getiren festival Feminenartfest bu yıl İstanbul’da gerçekleşti. Ünlü model ve oyuncu Dilek Kaya “Sanata Evet” ile nice çalışmalara imza atan Tamer Levent ile aynı sanat sahnesinde yer alır iken Art shop yayınları sahibesi Şenay Akdamar ve Vedat Akdamar’ın sanat yönetmenliğinde Uluslararası sanatçıların çeşitli alanlarda boy gösterdiği festivale, Sema Günay imzalı Dolce Gabbana orijinal katalogu ile hazırlanmış kağıt elbise ile katıldı.

ŞAHSENEM RÜZGÂRI

12 yıl aradan sonra müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Özbek popçu Şahsenem, bu hasreti her ay çıkaracağı tekli şarkısıyla gidereceğini sevenlerine müjdelemişti. Müziğe dönmesiyle birlikte Sonbahar ruhuna uygun 2. Teklisi “Bitsin Artık” ile sevenleriyle yeniden buluştu. Söz ve Müziği Mert Aktürk imzası taşıyan slow eserin klip çalışması Murat Alphan tarafından yapılırken Şahsenem, güzelliğiyle klip çalışmasında yine büyülüyor.

DRAMATİK HİKAYE

Endless Art Taksim, ilk prodüksiyonunu seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Elçin Gürler’in yazıp Muharrem Uğurlu’nun yönettiği ‘Mavi Müzikhol’ün Kasım ayı takvimi yayınlandı. Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz’ın rol aldığı oyun müziğin, dansın, eğlencenin ortasında dramatik bir hikayeyle seyirciyi yüzleştiriyor. Gül… Bahar… İki farklı kadın, tek bir mekân, ışıltılar, müzikler, danslar ve aynı son’lar… Karşıtlıkların çatışması ile Ankara’da bir pavyonda başlayan oyun, Gül ve Bahar’ın dansları ile seyirciyi Ulus’tan çıkarıp Türkiye’deki tüm kadınların kalbinde bir yolculuğa çıkarıyor.

CUMHURİYET KIZIYIM

Podyumların tescilli güzeli ve yurt dışında ülkemizi temsilen katıldığı yarışmalarda gururumuz olan Dilara Kırmıt Avrupalı modacılarında gözdesi oldu. Yurt dışında birçok ajanstan yerleşmesi ve çalışmalarını başka ülkede yürütmesi teklifleri alan güzel model Dilara Kırmıt, bu tekliflerin hepsini reddetti. “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadını ülkemizin adını kurtuluş savaşındaki gibi dünyaya duyuruyor. Voleybol takımımız yanında birçok dalda Türk kadını gücünü gösterirken bende kendi dalımda ülkemi temsil ediyorum. Ülkemi temsil etmek hakkıyla, benim en büyük gururum ve tatlı heyecanım” dedi.

DENİZ ALTI İLE GELİYOR

Kendine özgü tarzı, buğulu sesi ve etkileyici sahne performansları ile dikkat çeken başarılı şarkıcı ve söz yazarı Ece Mumay, yeni şarkısı ''Deniz Atı'' ile ters köşe yaparak sevenlerini şaşırttı. ''Deniz Atı''nın sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olurken şarkının ilgi çeken iddialı aranjesini ise Semih Gönder & Ece Mumay birlikte üstlendi.

BİR DOĞUŞ HİKAYESİ

Şarkılarını hayalleri ve kendi yaşam tarzı üzerine kuran Çağla Yapar, birçok temada ve tarzdaki şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyen Çağla, dinleyicilerini de bu yönde her zaman desteklemek ve yüreklendirmek için durmadan üretmeye devam etmekte. 2023 yılı sonu itibariyle şarkılarını müzikseverler ile buluşturuyor.

EMEKTARLAR BU FİLMDE BULUŞTU

Yeşilçam emektarlarının yer aldığı ‘Son Söz Silahın’ isimli sinema filminin çekimlerine İstanbul’da devam ediliyor. Ömer Korkmaz’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde yeraltı dünyasında ihanete uğrayan bir gencin hayat ile mücadelesine yer veriliyor. Ferit Çiçekli, Mehmet Yiğit, Cemile Çiftçi, Lina Gökçenel, Eren Kuruca, Murat Kılıç, Kazım Deniz, Gönül Abbasova, Ayten Nar, İbrahim Savcı, Belgin Coşkun’un başrollerini paylaştığı aksiyon ve aşk filminin 2023’ün ilk aylarında gösterime gireceği belirtildi.

BALKANLAR’DA 29 EKİM COŞKUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları, Doğu Makedonya Türkleri Derneği ve İyilik hareketi derneği katkılarıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yetiştiği topraklarda Makedonya Radovis’de gerçekleşti. Müzik dünyasına sunduğu eserlerle beğeni toplayan şarkıcı Merve Akıncı, konuk sanatçı olarak katıldığı bu anlamlı buluşmada, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

ABD’DE KUTLAMALARA KATILDI

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Amerika'daki Türk konsolosluğunun düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yıl resepsiyonu davetine erkek arkadaşı Serhan Aydemir ile katıldı.Davet, New York'un tarihi ev sahipliğinde 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ayça Varlıer Türkiye'den uzakta kutladığı Cumhuriyet'in 100.yılı için duygularını şöyle dile getirdi. 'New York'ta yaşayan bir Türk bireyi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Türk Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilen müthiş görkemli ve unutulmaz Resepsiyon’a katılma şansını yakaladığım için son derece şanslı hissediyorum’dedi.

GÖZLERİNDE KİM VAR

Meyra, Ağladın Ya, Karar Bize Ait, Beni Sensiz Düşünme gibi hit olmuş şarkılarının bestekârı Sinan Akçıl ile yeniden bir araya geldi. Bu sefer Sinan Akçıl hem sözlerini yazdı hem de prodüktörlüğünü üstlendi. Şarkının video klibi Meyra’nın kız kardeşi Betül Toparlaklı yönetmenliğinde Çekmeköy’de çekildi. Fotoğrafları ise Oğuzhan Sarı çekti. Meyra; “Sinan ile yeniden bir araya gelmek çok güzeldi. Stüdyo hazırlık aşamaları çok keyifli ve heyecan içinde geçti. Biz şarkıyı çok sevdik inşallah dinleyilerde en az bizim kadar sever.”dedi.

DUYGULANDIRAN BULUŞMA

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan, geçtiğimiz günlerde memleketi Malatya’da sevgi seliyle karşılaştı. Ünlü sanatçıyı bekleyen en büyük sürpriz ise uzun yıllardır görüşemediği çocukluk arkadaşıyla buluşma anı oldu. İki arkadaş bir birine sarılarak çocukluk günlerini yad ettiler.

ERGÜL’ÜN İSTANBUL İDDİASI

Banka ve sigortacılık bölümü mezunu tiyatro oyuncusu Ergül Ulu, söz ve müziği kendisine ait olan ‘İstanbul’isimli teklisini piyasaya sürdü. Mavi Deniz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alan şarkının büyük ses getireceğini iddia eden Ulu, ‘Başarılı müzisyenler ile çalıştım. Şarkıyı dinleyen kendinden geçecek’ dedi.

ŞARKILARI DÖRT BİR YANDAN YANKILANACAK

Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgi gören Ajda Pekkan, kasım ayında da sevenleriyle buluşuyor. Pekkan, 3 Kasım Antalya Açıkhava, 11 Kasım Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 17 Kasım Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde muhteşem şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Cumhuriyetin 100. Yılı münasebeti ile Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’un tarafından düzenlenen; iş, siyaset ve sanat çevrelerinin katıldığı Cumhuriyet Resepsiyonunda yurtdışından ve yurtiçinde birçok festival, konser ve davette sahne alan ünlü Türk soprano Günay Acar sahne aldı. Piyanist Nihan Ulutan eşliğinde, geceye özel hazırladığı repertuvarı içinde, her dilde aryaları, Atatürk'ün sevdiği türkü ve tangolar ile geceye sesi ve enerjisi ile renk kattı.

AVRUPA’YI FETHETTİ

Türk pop müziğinin yükselen değerlerinden Ceren Gündoğdu, bir yandan üretmeye bir yandan da konserlerine tam gaz devam ediyor. Son olarak yayınladığı “Aşinayım” şarkısıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenenler arasında yer alarak kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atan Gündoğdu, Avrupa turnesinin ardından ayağının tozuyla İstanbul’da sahne aldı. Hollanda Haarlem ve Avusturya St. Pölten şehrinde sevenleriyle buluşan Ceren Gündoğdu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla coşkulu bir şekilde seslendirdi.