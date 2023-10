MELODİ DAVASINI KAZANDI

Pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı, müzisyen Serdar Kapan'a ait "Denge Şeve" isimli şarkıdaki melodi iddiasıyla devam eden dava sürecini lehine sonuçlandırdı. Mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna karar verdi. Soner Sarıkabadayı, müzik kariyeri boyunca sayısız hit şarkıya imza atmış ve müziğin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, ortaya atılan bir iddia, Sarıkabadayı'nın "Tarifi Zor" adlı şarkısının "Denge Şeve" isimli şarkıdaki melodi kısmını kullanmakla suçlandı. Davanın sonucunda, mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna ve Sarıkabadayı'nın "Tarifi Zor" adlı şarkısının melodi kısmının Serdar Kapan'a ait "Denge Şeve" şarkısından türetilmediğine karar verdi. Sonuç olarak, Sarıkabadayı davayı kazanmış ve bu iddiaların yanıltıcı olduğu resmi olarak kabul edilmiştir.

EKİN VE MAHMUT GÖRGEN’DEN YAR YAR

Müzik dünyasının en heyecan verici işbirliği şimdi gerçekleşti. Ekin ve Mahmut Görgen, sınırları zorlayan ve genç dinleyicilere özel tasarlanmış Deep House tarzındaki "Yar Yar" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Son dönemde yaptığı projelerle adını sıkça duyuran Dj Mahmut Görgen, Ekin'in etkileyici vokalleriyle muhteşem bir düzenleme yarattı ve sonucunda "Yar Yar" doğdu. Şarkı, Ekin'in benzersiz sesini, Görgen'in imzası niteliğindeki ritimlerle harmanlıyor ve Çağdaş müzik sahnesinde rüya gibi bir etki bırakıyor.

İNGİLTERE'DE 100.YIL COŞKUSUNU YAŞATACAK

Melis Bilen merakla beklenen yeni İngilizce teklisi "Let's Do It Now" ile, müzikseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Kendi bestesi ve sözleriyle özel bir çalışma olan bu şarkı, 24 Kasım 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak. Aynı zamanda İngiltere'de ikamet eden Melis Bilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İngiltere'nin Manchester kentindeki Manchester Konsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda yaşatacak.

PRETESTO DEĞİL KEYFİMDEN

Ünlü rap sanatçısı ve Dj Çağla Özdöker, işten işe koşmaya devam ediyor. Marjinal tavırlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine toplayan Çağla Özdöker, kazıttığı saçlarıyla yine odak noktası oldu. Bir şeyleri protestomu sorusuna, ne protestosu keyfimden cevabını veren Çağla Özdöker “Hayatımda hiçbir şeyi başkasının aklıyla yapmadım, benim aklım bana yeter saç ile protesto olurmu? Benim savunduğum güzel her haliyle güzeldir, kendini güzel gören kadınları saç kazıtmaya davet ediyorum” dedi.

1 KONSER 3 KOSTÜM

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bir marka etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Cihan Nacar imzalı kostüm üç farklı şekilde tasarlandı. Pelerin ile sahneye çıkan Defne Samyeli, önce pelerini çıkarttı, ardından uzun elbise haline dönüşen kostümün eteğini çıkararak, mayoya dönüştürdü. İzleyicilerden tam not alan Samyeli, konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli şöyle konuştu: “Youtube’da yaptığım programa ilgiden dolayı çok mutluyum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Televizyonda böyle bir sohbet programı yapmam için izleyicilerim ısrarcı. Gelen teklifleri değerlendireceğim” dedi.

VEFAKÂR ŞAHSENEM

Müzik dünyasına verdiği 12 yıllık aradan sonra “Tutamıyorum Sevdaları” isimli şarkısıyla geri dönen Şahsenem, fırtına gibi esiyor. Şarkısı kısa sürede gördüğü ilgi ile usta yorumcuyuda eski günlerine taşırken ödülleride ardı arkasına geliyor. Magazin Caddesi Yıldızları gecesinde ödüle layık görülen Şahsenem ve şarkısı “Tutamıyorum Sevdaları” birde vefa örneğini sergiledi. Ödülünü almak için sahneye davet edilen Şahsenem, geceye birlikte geldiği eserin söz yazarı ve bestecisi Murat Alphan’ı davet ederek bu eserin başarısında önce yaratıcısının hakkı var, tek başıma bu ödülü alamam dedi ve müzik adamıyla birlikte ödülü aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA GİDİYOR

İş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü ismi Mimar Merve Mermer, Çırağan otelinde yaptığı Brides Project organizasyonuyla gerçekleşen Baby shower partisiyle uzun süre konuşuldu. Dünyaya gelecek oğlunun adını Aslan koyacağını ifade eden Merve Mermer, verdiği partiyle herkese Aslan gelmeden sesi geldi dedirtti. Mimar olarak birçok projeyede imza eden Merve Mermer, uzun süredir başarıyla devam ettiği yarış pistlerinden de kopmuyor.

ATATÜRK’ FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “ATATÜRK” filminin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. İstiklalimiz ve istikbalimiz her zaman kahraman Türk ordusuna emanet diyen Saner Ayar, sözlerini “Yaşasın Vatan, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diyerek noktaladı.

100. YIL COŞKUSUNA ÖZEL KONSER

Zuhal Olcay, önceki gece İstanbul Rotary Kulüp’ün Hilton Oteli’nde gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Balosu’nda sahneye çıktı. Muhteşem geçen gecede, Zuhal Olcay’ın tüm şarkıları Cumhuriyet coşkusu içindi… Gecede çok özel dakikalar yaşandı, bayraklar, Türk bayraklı balonlar, konukların tüm coşkuyla şarkılara ve marşlara eşlik etmesi, Zuhal Olcay’ın muhteşem şarkıları, unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusuna imza attı.

ESKİ TADIM YOK ARTIK

Türk müziğinin genç ve yetenekli seslerinden Elif Buse Doğan, sözü ve müziği Uğur Işılak’a ait olan “Eski Tadım Yok Artık” ile sevenleriyle buluşuyor. Sosyal medyaya yüklediği “Eski Tadım Yok Artık” performansı ile takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Elif Buse Doğan, dinleyicilerinin yoğun ısrarı üzerine stüdyoya girerek şarkısını tamamladı.

TEKRAR AMERİKA’YA DÖNDÜ

2 yıl önce kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere ABD’ye yerleşen Ayça Varlıer, “Broadway in İstanbul Vol.2” projesi için 2 haftalığına Türkiye’ye gelmişti. Canan Ergüder, Melisa Döngel, Özge Borak ve Tuana Yılmaz’la 19 Eylül’de Uniq Açıkhava’da sahneye çıkan ünlü oyuncu yeniden Amerika’ya döndü.

DELİ MAVİ

Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde çıkması planlanan "Söz ve Seda Akay Vol 1" isimli albümün ilk şarkısı anlamlı bir projeyle geliyor. Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin gibi birbirinden değerli sanatçılar tarafından “Deli Mavi” seslendirildi. Parçaya birçok anlamda katkıda bulunan Baran Etik, aynı zamanda şarkının klibi için de yönetmen koltuğuna oturdu. Hepimizin Cumhuriyet ruhunu kare kare yansıtan klip izleyenleri duygulandıracak.

KIBRIS’A UÇTU

2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Moda haftası ve Defile için başlatılan hazırlıklar doğrultusunda Model Dilek Kaya etkinlik için Kıbrıs’a davet edildi. Geçtiğimiz günlerde görüşmelere katılan güzel model güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FRANSA’DA DAVE EVANS RÜZGARI

Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen ve Atatürk müzesi başta olmak üzere tarihi mekanları dolaşan Dünyaca ünlü grubun solisti Dave Evans, konser sersine devam ediyor. Fransa’da hayranlarıyla buluşan Evans, muhteşem sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

DOSTLARINDAN TAM DESTEK

Muhtar adayı ünlü yapımcı Rahmi Akkuş , sanatçı dostlarıyla seçime özel bir klip hazırladı. Önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yer alacak olan klip şimdiden konuşulmaya başlandı bile.

TÜRK ESTETİĞİ AVRUPADA

Sağlık turizmi son dönem ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı sağlarken, şimdide yurt dışında başarılarını devam ettirmek için adımlar başladı. Dünya starları ve sosyetesi yanında ülkemizdeki başarılı operasyonlarıyla markasını zirveye taşıyan Vita Estetik, hizmetlerinin karşılığını görerek Avrupa’ya adım atıyor. İsim hakkı isteyen birçok ülkeden önce ilk bayiliğini İtalya’da açacak olan Türkiye’nin önde gelenlerinden dijital sağlık platformu, Doktorumsun Sağlık ve Teknoloji markasının yönetim kurulu başkanı genç iş adamlarından Murat kaynak “özellikle vita estetik ile avrupa’nın dikkatini çektik” dedi.