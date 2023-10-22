CADDENİN YILDIZLARI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Habercaddesi.com’un ‘Caddenin Yıldızları’ ödül gecesi görkemli bir şekilde Şişli’de bulunan TheWanClup’te gerçekleşti. Yeşilçam’ın efsane isimlerine de ödüllerin verildiği gecede filmleriyle bir döneme damga vuran Deniz Erkanat, ödülünü aldığı sahnede göz yaşlarına hakim olamadı. Erkanat, ‘Biz Yeşilçam oyuncularını yalnız bırakmayan ve unutmayan Babar Medya ailesine teşekkür ederim’dedi.

AMA YOKSUN DİYE

Aybüke Poçan’dan yeni albümün ilk haberi geldi. "Dünyanın Sonu" albümünden ilk tekli "Ama Yoksun Diye" Avrupa Müzik etiketiyle yayında. Aybüke Poçan "Dünyanın Sonu” isimli 8 şarkılık albümünün ilk parçası olan "Ama Yoksun Diye” ile bizi hüzünlü bir dünyaya davet ediyor! Albümün soundu ile ilgili ilk ışığı da dinleyicileri ile paylaşıyor. Sanatçı “Ama Yoksun Diye” ile yeni bir tarza geçiş yaptığını da gösteriyor.

SAHNE BÜYÜCÜSÜ

Güzel şarkıcı Nilay Dorsa, son tekli çalışması “Aynen” müzik severler tarafından büyük ilgi ile karşılanınca semeresini de görmeye başladı. Tekli çalışmasının ardından ilk sahnesini Çankırı, Şabanözü’nde Ernamaş makine tic. ve san. Aş tarafından düzenlenen ErnaFestteŞaban özü Belediyesi Mehmet Ali Şahin ilçe stadında, 2500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Enerjisi ile kendisine hayran bırakan Nilay Dorsa, büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

ARTIK BENDE VARIM

Beva, müzik dünyasına ilk adımını “Ben Buyum” şarkısıyla attı. Söz ve müziğine de imza attığı çalışmayla beğeni toplayan genç şarkıcı, yakında yeni eserlerini müzikseverlerle paylaşacağını belirterek “Artık ben de varım ve anlatacak daha çok şeyim var” dedi.

MÜZİK ÇALIŞMALARINI DONDURDU

Müzik dünyasının usta yorumcusu Safiye Doğanay, annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi. Her ay bir tekli parolasıyla yola çıkan Safiye Doğanay, annesinin kalp rahatsızlığı yaşamasıyla çıkacak şarkıları durdurduğu gibi sahne çalışmalarını da iptal etti. Yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını iptal eden başarılı sanatçı iş için aldığı kaporalarıda geri iade etti. Annesini Gaziosmanpaşa Yeni Yüzyıl hastanesine yatıran Safiye Doğanay, kalp kapağı değişen annesinin başından hiç ayrılmadı.

BERGEN AFFETMEDİ

Güzel sanatçı Sevda Bıçakçı,yenisingle çalışması ''Bergen Affetmedi 'yi BNC Müzik&Sedat Sakarya etiketi ile 26 Ekim Perşembe günü müzikseverlerle buluşturuyor. Tüm dijital platformlarda yayına girecek olan sanatçının yeni single çalışması ''BergenAffetmedi''müzik severler tarafından merakla bekleniyor.

BOŞANMA TEKLİFİNE AYAKTA ALKIŞ

Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner’in rol aldıkları ‘Boşanma Teklifi’ adlı tiyatro oyunu sahnelendiği yerlerde dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Farklı görüşlerden olan iki kişinin ilişkisini anlatan oyun kahkahalar eşliğinde seyrediliyor. Seyirciler oyunu birçok kez alkışlar ile bölerek, farklı tarzdaki bu oyunu beğenilerini gösteriyor. Tek Celse Komedi olarak tanıtılan ‘Boşanma Teklifi’adlı oyun yirmi gün üst üste seyirci ile buluşarak farklı bir başarı da elde etmiş oldu. İki ay sonrasının biletlerinin satıldığı komedi, mizahın gücünü tiyatro sahnesine taşıyor.

TEKNEDE BULUŞTULAR

Sinema ve dizi sektörünün tanınmış oyuncularından Şevki Özcan geçtiğimiz günlerde boğazda iş ve futbol dünyasından tanıdığımız ünlü avukat Özgür Alpaslan Sümer ile Sümer’in teknesinde buluştu. Eski dostlar hem iş konuşurken hasret de giderdiler. Avukat Özgür Alpaslan yaz aylarında işlerini tekneden yürüttüğünü ifade ederken yakın dostlarını da teknesinde ağırladığını ve büro ortamının kasvetli havasından uzaklaştığını vurguladı. Başarılı oyuncu Şevki Özcan, şükür avukatlık işimiz yok, dost ziyareti yanında deniz havası alarak fikir alışverişi yaptık ifadesinde bulundu.

OĞLUYLA POZUNU GÖRENLER ŞAŞIRDI

17 yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönen ünlü sanatçı Pınar Eliçe, 2002 yılında aile arasında yapılan bir merasimle iş insanı Çetin Çapan’la nikâh masasına oturmuştu. Sessiz sedasız yapılan evlilik 5 yıl sürmüştü. Bu evlilikten Helin ve Deniz Derin isimlerinde iki çocuğu olan Eliçe'nin 19 yaşındaki oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pınar Eliçe'nin gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarının annelerine olan benzerlikleri dikkat çekti.

BESTE AÇAR’A ŞEHRAZAT HEDİYESİ

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar yeni teklisi ’Timsah Gözyaşları’nıPollProduction etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayımladı. Sözü müziği Şehrazat'a düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait şarkının video klibini Ahmet Can Tekin çekti. Beykoz Kundura Fabrikasında 14 saat süren çekimlerde Beste Açar'a, dizi ve reklamlarda oyuncusu Hakan Akay eşlik etti.

SÜPER STAR İZDİHAMI

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde sahneye çıktı. Yağmurlu ve serin havaya rağmen biletleri tükenen konserde sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları keyif dolu bir akşam yaşadı. KerkiSolfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkan Ajda Pekkan’ın şarkılarına Harbiye Açıkhava’da binlerce hayranı akşam boyunca eşlik etti. Açık havaya özel hazırlanan repertuarda birbirinden sevilen şarkılarının sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna’dan gelen dansçılarla açık havayı yıktı geçti.

MÜZİKALE BÜYÜK İLGİ

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali Jekyll& Hyde’ müzikali, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Etkinliklerinde İstanbullu sanatseverlerle buluştu. KerkiSolfej organizasyonuyla ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll& Hyde, sezon boyunca Türkiye'nin farklı illerinde sergilenerek yoğun ilgiyle karşılandı. Başrollerini HaykoCepkin’in hayat verdiği Jekyll& Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Biletlerin günler öncesinden tükendiği oyun, Harbiye Açıkhava'da saatler öncesinden uzun kuyruk oluşturdu.