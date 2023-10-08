BURSALI MÜZİSYENLERDEN BÜYÜK PROJE

Sokak hayvanlarının yaşama barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasından ekosisteme katkı sağlayan projelere, yaşlı bakım evlerine verdikleri destekten SMA’lı bebeklerin sağlık giderlerine kadar maddi ve manevi birçok kaleme varını yoğunu ortaya koyan gençler, Bursalıların göğsünü kabarttı. Notalara verdiği ilhamla can veren genç sanatçılar, bir yandan da dizi senaryolarına ve kitap yazarak hikayelerin hayata geçmesini sağlıyor.Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Faruk Değirmenci ve Kerem Alagöz, müzikseverleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor. İkilinin seslendirdiği yeni düet şarkısı “Fark Ettin Mi?”, LemonDigital etiketiyle müzik platformlarında yerini aldı.

TOKSİK İLİŞKİLERE ŞARKILI GÖNDERME

Podyumların ve müzik sahnelerinin en renkli güzeli Nilay Dorsa yeni tekli şarkısı “Aynen” ile sevenleriyle buluştu. Grand müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alan Nilay Dorsa, yorumuyla “Aynen” isimli eserin söz ve müziği Hakan Gülbiten imzası taşırken, aranjör koltuğunda VoltranCrew oturdu. Klip çalışması için üçüncü kez Tayland, Phuket adasını tercih eden Nilay Dorsa’nın yönetmenliğini de Ramtinez üstlendi. Nilay Dorsa güzelliği ve performansıyla çekimleri tamamlanan klip çalışmasında, savaşçı kadın ruhunu “Zeyna” imajıyla yansıttığını dile getirdi.

EĞİTİMLİ ÇOCUK OYUNU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini gerçekleştiren AKM Teknik Muayene Hizmetleri, Koza Tiyatrosu ile ortaklaşa AKM Asansör Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu. Çocukların asansörü doğru ve güvenli bir şekilde kullanması ve oluşabilecek kazalara karşı bilinçlendirme amaçlı kurulan çocuk tiyatrosunun ilk oyunu İstanbul’da yoğun ilgi gördü. “Yaço ve Doço” usta yazar Nurşen Yerlikaya tarafından kaleme alınırken sahnede Nurşen Yerlikaya, Kadir Gültekin, Bahattin Ereş, Öykü Demirtaş, Mihriban Şen, Emin Özbey gibi önemli oyuncular yer aldı.

DOLU DOLU BİR GECE

Müzik kariyerinin 30. yılını kutlarken yaz başından bu yana unutulmaz konserlere imza atan Kenan Doğulu, önceki akşam sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen gecede en sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendirdi.

ROSA SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

İranlı güzel oyuncu RosaGhodsifar, ülkesinde oyunculuk yanında ticaret hayatında açtığı güzellik salonlarıyla da başarıyı yakaladı. Ülkemize yerleşen başarılı oyuncu RosaGhodsifar, oyunculuk sektörü yerine müzik dünyasını tercih ederek, sevenlerini de şaşırttı. Kendini farklı sanat kollarında denemek istediğini ifade eden RosaGhodsifar, Türkiye’de ilk önce aslında ticari yatırımlarını yaptığını ve bir iş kadını olduğunu dile getirirken ülkesinde açtığı güzellik salonları konseptinide getireceği vurgusunu yaptı.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Nadide Sultan, yıllar önce mezun olduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin 50'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede konser verdi.1993 yılında mezun olduğu denizcilik lisesinin amblemli kepiyle de objektlflere poz veren Nadide Sultan sahnede duygu dolu anlar da yaşadı. Sahnede ,mezun olduğu liseden okul arkadaşlarını gören ve bir anda o yıllara giden Nadide Sultan, şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

YALAN HİKAYE

Türk müziğinin genç yeteneklerinden Alper Erözer, dinleyicilerine duygu dolu bir müzik deneyimi sunmaya hazır. Sanatçı, yeni şarkısı "Yalan Hikaye" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şarkının sözleri Alper Erozer ve Metin Mert Yıldırım tarafından yazılırken, müziği Alper Erözer'e ait.

ASLAN GELMEDEN SESİ GELDİ

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü ismi Mimar Merve Mermer, anne oluyor. Çırağan sarayında Merve Mermer ev sahipliğinde, Brides Project organizasyonuyla gerçekleşen Babyshower partisinde başarılı Mimar tüm dikkatleride üzerinde topladı. Her işinde olduğu gibi organizasyonun her yerinde ilgisini eksik etmeyen Merve Mermer, konsept olarak doğacak olan çocuğunun adını düşünerek Aslan kral ön planda tutularak, dansçılar, ritim aletleri sanatçısı ile desteklenerek muhteşem bir partiye imza attı. Çırağan Saray’da yapılan partiye birçok seçkin isim katılırken aralarındaki fısıldaşma partinin ihtişamıyla “Aslan gelmeden sesi geldi” oldu.

GET YALAN DÜNYA

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Sırada arabesk müziğin son yıllarda damgasını vuran en güçlü kadın yorumcularından Derya Bedavacı var. Genç yaşına rağmen başarılı işlere imza atarak geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Derya Bedavacı, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Caner Tepecik'e ait De Get Yalan Dünya'yı yeniden yorumladı. Şarkının video klibi Burak Sesli yönetmenliğinde çekildi.

ALAN DOLDU TAŞTI

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar Gökhan Özen ikinci kere çıktığı Paraf Kuruçeşme sahnesinde yine soldout oldu. Akşamüstü saatlerinde ansızın bastıran ve İstanbul Avrupa yakasında hayatı felç eden yağmura aldırış etmeyen Özen hayranları, konser alanını hınca hınç doldurdu.Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

DURDUN DURDUN

Best Modelliğiyle güzelliğini tescilleyen sunucu ve oyuncu Yasemin Karamisa, profesyonel modellikten şarkıcılığa adım atarak yepyeni "YasminMisa" adıyla son günlerde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez karşımıza "Durdun Durdun" isimli şarkısıyla çıkıyor.İlksingle heyecanını yaşayan Karamisa, enerjisi güzel, eğlenceli ve kıpır kıpır bir şarkıyla müzik kariyerine merhaba diyor. Daha önce genç kızların hayata atılması ile ilgili farkındalık projelerinde yer alan başarılı model, şarkısının sözlerinin özellikle genç kızlara hitap ettiğini söylüyor.

SERÇENİN GÖZYAŞI

Kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen sezonun en iddialı sinema filmlerinden “Serçenin Gözyaşı” için Sofitel Taksim İstanbul Otel’de basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısına, filmin oyuncuları Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Sedef Şahin, Soydan Soydaş, Evren Erler, Arzu Cabar, Yağızkan Dikmen, Kubilay Penbeklioğlu ve Gülsüm Sayar’ın yanı sıra yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, senarist Şengül Boybaş, filmin hikaye yazarı gazeteci Ali Eyüboğlu ve yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu da katıldı.

HER ŞEYE İNAT GÜLÜMSE

Türk Pop Müziğinin En güçlü kadın isimlerinden Burcu Güneş – Benim Yolum albümünün sevilen şarkısı “Gülümse”nin video klibini sevenleriyle buluşturuyor. Albümün “Anıları Yak”, “Kör Kuyular” ve “Şerefine” kliplerinden sonra yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu uzun zamandır beklenen “Gülümse” yeni dönemin önemli isimlerinden Kerro ve Mili B imzası taşıyor.

BANA GÖRE EVLİLİK APTALLIKTIR

Yaklaşık 5 yıldır müzisyen Misha ile aşk yaşayan ünlü sanatçı Hande Yener, YouTube’da Sibel Arna’nın ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’ programına konuk olan Yener, evlilik hakkında konuştu. “Hatalarımızdan ders alırsak mutlu oluruz. Bana göre evlilik aptallıktır. Aynı hatayı yapıp farklı bir sonuç beklemek, ne bileyim! Daha cool evliliklere saygı duyuyorum ama pek göremiyorum”dedi.

SÜRPRİZİM VAR

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Esra Güner, yeni projeleriyle müzik dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Muhteşem sahne performansıyla dudak uçuklatan güzel şarkıcı, bir birinden güzel sürprizleriyle hedefi 12’den vuracak.