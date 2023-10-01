10. YILI İÇİN SAHNE ALACAK

Piu Entertainment, “hiç kimseye benzemeyen” piyano virtüözü Havasi’yi hayranlarıyla 2 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşturacak. Dünyaca ünlü isimleri, gösterileri ve yapımları sanatseverlerle buluşturan Piu Entertainment, sektördeki 10. yılını konser serisiyle kutluyor. Klasik enstrümanları modern çağa eğlenceli bir şekilde uyarlayan Havasi, Piu’nun 10 yılı kapsamında sevenleriyle bu kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşacak.

KLİBİNDE ŞARKI SÖYLEMEDİ

Cemre Esel’in yeni şarkısı “Usandım”, bugün Package Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Bilmece, Yeniden Doğdum Ben, Seni Gördüm isimli şarkılarıyla bilinen Cemre Esel’in imzası yeni şarkısının sözü ve müziğinde de yer alıyor. Düzenlemesi başarılı müzisyen Burak Bedirli’ye ait olan “Usandım” müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

CANIM SIKILIYOR VE MUTSUZUM

Kış sezonunu İstanbul Günay’da açan Ömür Gedik kırmızı elbisesi ve sevilen şarkılarıyla izleyiciyi büyüledi. Gedik, geçtiğimiz gün ‘çok mutsuzum’ sözleriyle gündem olan ElonMusk’a gönderme yaptı; ‘günlük hayatta aynı ElonMusk gibi mutsuzum ve canım çok sıkılıyor. Sadece sahnede ve şarkı söylerken kendimi buluyorum.’ dedi.

SEYİRCİYLE SÜRPRİZ DÜET

Türk pop müziğinin en sevilen sanatçılarından Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde muhteşem bir akşam yaşattı. Sıla, Vur Kadehi şarkısını seslendirirken kendisine coşkuyla eşlik eden seyircisinin veteriner arkadaşı Şükrü Çobanoğlu olduğunu görünce şaşırdı ve sahneye davet etti. Şarkıyı arkadaşıyla birlikte söyleyen sanatçı, "Yıllarca biz kendisine çocuklarımızı emanet ettik. Şimdi sahnede kendisiyle şarkı söylemek ne büyük mutluluk." dedi.

MUTLULUĞUN SIRRINI VERDİ

On parmağında on marifet Ece Vahapoğlu, 20 yıllık kariyerinde edindiği bilgi ve tecrübeleri mutluluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili dünyadan bilimsel verilerle hikâyeleştiripPsiko Tiyatro kapsamında tek kişilik gösteride sahneye çıktı.Sunucu, Yazar, Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, 1 saatlik gösterisinde mutluluğun sırlarını sağlıklı yaşam, spor, beslenme, uyku, meditasyon, farkındalık, şükretmek ve paylaşmak kapsamında anlattı.

SAFİYE SOYMAN'IN GÜMÜŞ KAŞIĞI

Türk müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman, ‘Gümüş Kaşık’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Hüsniye Kaya’ya ait olan hareketli şarkı, Azka Müzik etiketiyle YouTube ve tüm dijital platformlarda yayınlandı. Gümüş Kaşık’ınklibini Bedirhan Eroğlu yönetirken aranjesini Emircan Korkmaz, mix masteringini ise Can Ozan yaptı.

3.500 KİŞİ SÜPERSTARI DİNLEDİ

Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Ajda Pekkan, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği konserde İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Bodrum, Çeşme, İstanbul, Ankara’nın ardından İzmir’de tüm biletleri tüketerek SoldOut yapan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı Taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Süperstar, muhteşem ses performansının yanı sıra harika enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

EYLÜL AYINDA KİTESURF YAPTI

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, iki yıl sonra tekrar Akyaka'nın büyülü doğasına dönerek tutkuyla bağlandığı kitesurf sporuna kavuştu. Su ve rüzgarla buluşmanın verdiği mutluluğu yüzünden okunan Varlier, LenovoKitextreme okulunu ve Akyaka Kitebeach'i çok özlediğini ifade etti. New York'tan 2 haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, birçok şeyi bir arada yaptıktan sonra yeniden Amerika'da oynadığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.

MESLEKTAŞLARIM AYIP EDİYOR

MichaelaAstro, bu sefer tatlı bir sitem etti. Bundan 3 ay önce yaptığı açıklamada Eylül ayında yeraltı madenlerimizin çıkarılacağını ve ülkenin en zengin 5 ulus arasında yer alacağını duyuran Astro, öngörüleri ile bu müjdeyi paylaşmıştı. Bugün çıkıp yeraltı madenlerinden bahis eden aynı ilmi yaptığını söyleyen kişilere MichaelaAstro "Beni takip edip astrologum diyen çok isim var, 3 ay önce ortaya koyduğum ve googlede yüzlerce haber olan konuyu ilk kez söylüyormuş edasıyla anlatmayın, saygı duyun yada Astroloji ilmini öğrenip yapın birilerini takip ederek astrolog olunmuyor"dedi.

TAM 90'LAR ÇOCUĞUYUM

Kendini tam bir 90'lar çocuğu olarak tanımlayan genç sanatçı Cihan Ölçek, “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” ile unutamadığı o yıllara saygı duruşunda bulunarak yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Selfiemodunda başlayan ve kullanılan VHS efektlerle, renklerle 90'lara selam çakan klip İstanbul'da bir stüdyoda sanatçının kendi yönetmenliğinde çekildi.

DOKTOR SANATÇI HEM YAZDI HEM BESTELEDİ

Doktor kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de her geçen gün dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Elvan Elvan, çok ara vermeden yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. mGüzel sanatçı sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını hız kesmeden yayınlamaya devam ediyor. “Tanrım Ayırmasın” ile profesyonel müzik kariyerine devam eden Elvan Elvan’ın yeni şarkısının aranjesini Faruk Paker, müzik direktörlüğünü ise Hakan Güngör üstlendi.

PATİLİ DOSTLARA DESTEK

Dionysos Tiyatro, yeni tiyatro sezonunda sergileyecekleri oyunlarının gelirlerini Sosyal Sorumluluk Projeleri ile paylaşacaklarını belirtti. Sezonun ilk oyunu 14 Ekim‘de Besa Sahne Cevahir’de sergilenecek olan iki ödüllü “Fareler ve İnsanlar” 5. Sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Sezonun açılış oyunun geliri sokak hayvanlarının korunması amacı ile Göktürk Hayvan Severler Derneği ile paylaşılacak.

12 YIL SONRA YENİDEN

90’lar pop müziğinin unutulmayan star ismi Şahsenem 12 yıl sonra tekli çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu. Müzik severlere sunduğu Şahsenem yorumuyla hit olmuş eserleri sayesinde gündemden düşmeyen güzel şarkıcı, özlem bitti ifadesinde bulundu. Yapımcılığını Arkadaş plak kasetçilik adına Yunus Karakaş ve Bora Karakaş’ın yaptığı Şahsenem yorumuyla “Tutamıyorum Sevdaları” isimli teklinin aranjör koltuğuna Mert Aktürk oturdu. “Tutamıyorum Sevdaları” isimli eserin söz ve müziği Murat Alphan imzası taşırken, şarkının vokallerini de kendine özgü tavrı ve tarzıyla yine Şahsenem yaptı.

YANDIM

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Popüler müziğin yükselen isimlerinden Sıla Şahin, sözü ve müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Ercan Bal'a ait 'Yandım ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibinde İbrahim Erkal'ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntüleri Vedat Vural tarafından restorasyon çalışması yapılarak kurgulandı.

İSTANBUL'DAKİ İLK GECESİ SOLD OUT

İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı tarihi mekan Günay Restaurant, bir sezon daha misafirlerini ağırlamak için İstanbul ve Ankara'da kapılarını açtı. Arabesk müziğin sevilen erkek şarkıcılarından MahsunKırmızıgül bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay 'da geçirdiği muhteşem yazın ardından İstanbul Günay'da sezonun ilk sahnesini aldı. İlk gecesinde sergilediği performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerden büyük alkış ve takdir alan MahsunKırmızıgül gösterilen yoğun ilgiden dolayı rezervasyonlar iki gün önceden dolunca 30 Eylül'de Günay'da bir kez daha sahne aldı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

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Habercaddesi.com’un 13. Yılı münasebetiyle düzenlenecek olan ‘Cadde Ödülleri’ gecesi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü Rock yıldızı DaveEvans olmak üzere birçok ünlü ismin katılacağı gece için durmaksızın alıştıklarını dile getiren Genel Müdür AlminaBesraBabar, ‘Yıldızlar geçidinin yaşanacağı bu gece çok konuşulacak’dedi.