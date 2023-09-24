YETER

Genç sanatçı Merve Yılmaz, sürpriz bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıktı. Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Yeter”i seslendiren Yılmaz, akustik ve remiks olmak üzere iki farklı versiyon hazırladı. Projenin prodüktörlüğünü ise usta sanatçı Metin Özülkü üstlendi. Sezen Aksu’nun unutulmaz hit’lerinden “Yeter”, yıllar sonra Merve Yılmaz’ın sesiyle yeniden hayat buldu.

VAY BEN GÖRMEDİM

Müzik hayatına küçük yaşlarda bağlama çalarak başlayan Ardahanlı sanatçı Ahmet Hiçkorkmaz, yeni şarkısı “Vay Ben Görmedim” ile müzikseverlerle buluştu. Sözleriyle ve müziğiyle dinleyicisini hem eğlendirecek hem de yerinde oturtmayacak eğlenceli şarkının sözü ve müziği Sedat Ezen & Orhan Çağlayan imzası taşıyor.

YAZ TURNESİNE DEVAM

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yıllarca milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Levent Yüksel, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı. Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek sevenleriyle buluşan Levent Yüksel, Açıkhava konserlerinin son serisinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Yüksel, muhteşem enerjisiyle de müzik severlerden büyük alkış aldı.

5000 KİŞİLİK KONSER

Onlarca hiti ve kendine özgü yorumuyla milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Yalın, “Unutulmaz Şarkılar” konseptiyle kültür ve sanatın beşiği Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Kerkisolfej Organizasyonu'nun düzenlendiği etkinlikte Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Yalın, günler öncesinden tüm biletleri tüketen sevenlerine söylediği şarklılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

N’OLUR AĞLA

Akustikten alaturkaya, r&b ve hiphop ritimlerinden soft rock’a farklı türleri “pop müzik” çatısı altında işleyerek dinleyicilerine zengin bir müzik kataloğu sunan ve son zamanlarda elektropop tarzında yayınladığı şarkılarla kitlesini bol bol dans ettiren Esin İris, bu yazın kapanışına çok yakışacak sıcak, hareketli bir pop şarkısıyla karşımızda.

25 YAŞINI KUTLADI

Alternatif müziğin son yıllardaki en güçlü ismi SENA ŞENER, yeni yaşını müzik şirketi Pasaj Müzik'te kutladı. 25 yaşına adım atan Sena Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Yeni albümü ve konserleri ile büyük başarılar elde eden Şener, sonbahara hızlı bir giriş yapacağı sürprizleri yakında duyuracağını dile getirdi.

ÜNLÜLERİN KOKOREÇ TUTKUSU

İstanbul, Kurtuluş son durağın lezzet ustası kokoreççi Sinan Usta, mütevazi yerinde magazinin ve sosyetenin ünlü isimlerine servisini sürdürüyor. Mehmet Ali Erbil’in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Yunus Bülbül, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş ve Şahsenem gibi ünlü isimlere kokoreç lezzetini sunan Sinan usta, gördüğü ilgiden de hayli memnun işine devam ediyor.

HAYATIMIZ ROMAN

27 yıldır birçok TV programı reklam filmi ve show programlarında yönetmenlik yapan Savaş Sancak, kendi sinema filmini çekti. Çanakkale, Lapseki’de Roman mahallesi binalar boyanarak dev doğal bir plato hazırlanarak çekimleri başlayıp ve tamamlanan “Hayatımız Roman” isimli sinema filminin usta yönetmeni Savaş Sancak, oyuncu kadrosunda Anıl Altan, Cem Belevi, Aslı Bekiroğlu, Suat Sungur, Anıl İlter, Sarp Bozkurt, Şebnem Özinal, Arzu Yanardağ, Rüçhan Çalışkur gibi önemli isimlerle çalıştı. 27 yıllık tecrübesini bu filmde ortaya koyduğunu dile getiren Savaş Sancak, kimsenin göremediğini gördüm, kimsenin hissedemediğini hissettim, senaryoyu bu şekilde görsele taşıdım ifadesinde bulundu.

DKTT EFES ANTİK'TE BÜYÜLEDİ

Son dönemin başarılı gruplardan Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici ve muhteşem atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Dolu Kadehi Ters Tut, yaşadıkları mutluluğu gizlemezken ilk kez Senfoni Orkestrası ile konser verdiler. “Yarısı Yok” , "Gitme“ "Madem” ve “Olabilirdik” gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen DKTT, oluşturdukları harika ambiyans için de müzikseverlere teşekkür etti.

REKORA KOŞUYOR

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ali Kemal Arapoğlu, ‘Emi Sende Sev Ama Sevilme’isimli yeni teklisini piyasaya sürdü. Tüm dijital platformlardaki yerini alan şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Bülbül’ün yönetmenliğimi yaptığı klibin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

KALPSİZ BİR SERSERİ

Müslüm Gürses’i dinleyerek müziğe aşık olduğunu söyleyen Merve Mira, yeni şarkısı ‘Kalpsiz Bir Serseri’ yi dinleyicilerinin beğenisine sundu. Üniversite bitirdikten sonra aile şirketinin başına geçerek yoğun bir çalışma hayatı da bulunan Mira’nın Köfn grubunun solisti Salman Tin ile yolları kesişince, hayatının en büyük dönüm noktası olmuş. İlk buluştukları ortamda Merve Mira’nın sesini dinleyerek, onu teşvik eden Salman Tin, Onurr ile birlikte yazdığı ve bestelediği ve Yaşar Görken’in düzenlediği ‘Kalpsiz Bir Serseri’yi genç şarkıcıya vermiş.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya’da nikâh masasına oturan Atiye, ikinci kez anne oldu. 2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, ikinci kızını da dün akşam saatlerinde kucağına aldı. Ünlü şarkıcı, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi.

SEVEMEDİM KARA GÖZLÜM

Türk Pop müziğin yükselen yıldızlarından ünlü sanatçı, Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlanacağı ve tamamı kendi bestelerinden oluşacak olan ikinci stüdyo albümün çalışmalarana devam ediyor. Ceren Gündoğdu albüm öncesinde hayranlarına sürpriz yaparak yeni single “Sevemedim Kara Gözlüm” tüm dijital platformlarda ve kendi resmi Youtube hesabında yayınlandı.

İMAJDIR HER ŞEY

Türkiye’nin parlayan genç yeteneklerinden biri olan Melis Bilen, yeni teklisi "İmajdır Her Şey" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Bu yeni şarkı, günümüzün trend odaklı yaşam tarzlarını ve imajın, samimiyetin önündeki engelleri nasıl oluşturduğunu anlatarak, düşündürücü bir mesaj sunuyor. "İmajdır Her Şey," Melis Bilen’in enerjik pop-funk ve disco-dans esintilerini bir araya getirdiği bir şarkıdır.

BEN SENİN VAR YA

Yaptığı yüzlerce besteyle müzik dünyasına ismini kazıyan Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, babasının izinden giderek unutulmaz eserlerini günümüz soundlarıyla yeniden yorumladığı kariyerinde bu kez de Yıldız Tilbe’nin kült eseri "Ben Senin Var Ya" ile karşımızda. Hilal Altın, kendine has sesi ve tarzıyla yeniden hayat verdiği eser ile kariyerinde yakaladığı başarılı ivmeye devam ediyor. Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan eserin düzenlemesi Ercan Bal'a ait.