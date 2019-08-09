HABİB'İN KAHVESİ (VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR)

VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR

Yapımcılığını Feza Film’in yaptığı ‘Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever’in oturduğu filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu,Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara ‘ Filmi 6 Eylül’de Beyaz perdede sinema severlerle buluşacak.

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SABAH, İKİ SİNEMA FİLMİYLE GELİYOR

Güzel oyuncu Melis Sabah Antalya Üniversitesinde matematik bölümünde eğitimine devam ediyor. Diğer yandan da oyuncu koçu Serap Matyaş’tan yoğun bir oyunculuk eğitimi alıyor. Melis’in rol aldığı her iki sinema filmi önümüzdeki sezon beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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ŞARKICILIĞA SOYUNDU

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğindeki “Mucize” filminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve “Kertenkele” dizisindeki rolü ile izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Tosun, şarkıcı oldu. İlk single çalışması “Buz Dağı”nı müzikseverlerin beğenisine sunan Tosun’un klibi de ilk defa 7 Ağustos Çarşamba günü Netd müzik tarafından yayınlandı.

PAMUK PRENSES BURCU

Burcu Güneş geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Gemlik ilçesinde konser verdi. Çiğdem Akın tasarımı beyaz tül elbisesi ile pamuk prensesi andıran şarkıcı, ormanlık alanda verdiği konserde herkesi sesi ve tarzıyla büyüledi. Masal tadında bir konsere imza atan ‘Güneş’ yoğun rüzgara ve soğuğa rağmen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

ATOM KARINCA MEKTUP SAHNESİNDE

Anadolu Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Ali Babar, İstanbul gecelerinin aranan ismi haline geldi. Muhteşem sahne performansıyla dinleyenlerini mest eden Babar,1 Eylül Pazar akşamı Maltepe’de bulunan Mektup sahnesinde sevenleriyle kucaklaşacak.

NİLAY 2020’DE EVLENİYOR

Bir süre önce piyasaya sürdüğü,’Caka’isimli albümüyle büyük çıkış yakalayan ‘Yalnız Kadın’ Nilay Dorsa,artık yalnızlığına son vermeye karar verdi. Güzel şarkıcı 2020 yılında evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

SAHİLE İNDİ

Yayınladığı 5 şarkıyla 1 milyar tıklanmayı çoktan geçen yeni nesil pop yıldızı Aleyna Tilki bir ilke imza atıyor. Yaşı sebebiyle alkollü mekanlarda sahne alamayan ve rotasını halk konserlere ve yurt dışı turnesine çeviren tilki ilk kez bir beachte sahne alıyor.

OYUNCU ARKADAŞINI ISIRDI

Yazdığı senaryolar kadar samimi oyunculuğuyla da başarıdan başarıya koşan Mustafa Miraç Kaya, Çatalca’da çekilen “Geldiler” filmi çalışmalarında doğallığının kurbanı oldu. İnternet fenomeni olarak adını geniş kitlelere duyuran İsmet Bilgi, filmde zombi karakterini canlandırırken ünlü oyuncu Mustafa Miraç Kaya’yı gerçekten ısırdı.

SEVDA TOKATI PATLADI

Sevda Demirel’in uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmalar yapıldığı bilinen ve müzik piyasasın büyük bir merakla beklenen ’’Sevda Tokatı’’ isimli single çalışması, geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yer almaya başladı. Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan bu single, klip çalışmasıyla da Netd üzerinden izlenebiliyor.

SEN DE Mİ BRÜTÜS?

Görüntü yönetmenliğini Eren Yıldız’ın, yardımcı yönetmenliğini Derya Yıldız’ın gerçekleştirdiği “Sen de Mi Brütüs?” şarkısının klibi için sıfırdan bir semt pazarı seti kuruldu. Altmış kişilik kalabalık set ve kast ekibiyle çalışılan klipte Gülşah Tütüncü, tüm esnafın tanıyıp sevdiği tatlı, bıcırık, deli dolu, keman çalmayı bilen pazarcı bir kızı canlandırdı.“Sen De Mi Brütüs?” şarkısı Bemol Dokuz Müzik etiketi ve DMC dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini almak için son günlerini sayıyor.

TAŞ BEBEK’TEN İTİRAF

29 Ağustos'ta 12. Vize Kültür ve Sanat Festivali'nde assolist olarak sahne alacak olan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğunu ve aralarında yaş farkı olduğunu itiraf etti.

YORGUNLUK ATIYOR

6 Eylülde vizyona girmeye hazırlanan “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” sinema filminde oynayan Aycin Tuyun Erdek’te yorgunluk atıyor.Tuyun Kaz dağlarındaki doğa katliyamınada sessiz kalmadı. işte Ayçin Tuyunun tepkisi “ Dağlarıma dokunma burası benim cennetim evim yuvam “