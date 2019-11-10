HABİB'İN KAHVESİ (TOPRAK ÇİFTİNİN MUTLU GECESİ)

TOPRAK ÇİFTİNİN MUTLU GECESİ

Fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, 44'üncü yaş gününü Portaxe Baltalimanı'nda düzenlenen doğum günü partisiyle kutladı. Geceye Süreyya Yalçın, Ozan Baran,Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı,Murat Kurşun, Seccad Mehmedi ,Ramazan Burak Telli, Lütfü Sapmaz, Tamer Köseoğlu, Yusuf Köksal, Savaş Fatin, Bülent Alıcı,Akın Şatıroğlu,Oğuz Vural ,Ogün Temizkanoğlu gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

----------------

ÂŞIK OLDUM GİDERKEN

Ayla Çelik, müzik dünyasında büyük ses getiren “Daha Bi’ Âşık” albümünün yeni klibini çok sevilen duygusal şarkısı “Âşık Oldum Giderken”e çekti. Klibin yönetmen koltuğunda Nihat Odabaşı oturdu. Başarılı yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen “Daha Bi Âşık” albümü için yeni bir video klip çekti. Ünlü sanatçı, albümün en sevilen şarkılarından “Âşık Oldum Giderken”i kliplendirdi.

ARAF 3 FİLMİNDE İLK BAŞROL OYNADI

2019 Yılında Aydın üniversitesi tiyatro bölümünü bitiren Çağla Erdimen illk deneyimini başrol olarak gerçekleştirdi. Korku filmi Araf serisinin en güzel filmi olan Araf 3’ün Başrolü Çağla Erdimen çok heycanla ve severek başladığı meslek hayatına başrol olarak katılmaktan gurur duyduğunu belirtti.

AHDE VEFA

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Belkıs Akkale’nin ‘Ahde Vefa’ adlı albümü, çok yakında Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Albümde yer alan sanatçılar, söyledikleri türkülerin klibini çekti. Erkan Nas yönetmenliğinde Dalmaz Center’da çekilen klipte renkli görüntüler oluştu.





ZARİF VE ŞIK

Türk Sineması’nın ünlü ismi Selma Güneri,sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarıyla göz kamaştırdı. Ara Güler’in asistanı Ercan Aslan’ın çektiği fotoğraflarda güzel oyuncu zarifliği ve şıklığıyla genç kızlara adeta taş çıkarttı.

ESKİ DOSTLAR ESKİ DOSTLAR

Şarkıcılığı ve oyunculuğu ile bir döneme damgasını vuran Leyla Somer’den örnek davranış, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu’ya giden ünlü oyuncu Sadri Alışık,Çolpan İlhan ve Müslüm Gürses başta olmak üzere yaşamını yitiren sanatçıların kabrini ziyaret ederek dua etti.





ANNESİNİN İZİNDE

Sinema filmleriyle adından bahsettirip dikkatleri üzerine çeken Elif Çapkın, oğluyla ortaya çıktı. Kasım ayının 18’i çekimlerine başlanacak olan “KİKİ” isimli dram ve korku tarzındaki sinema filminde oğlu Doruk İnan’la kamera karşısına geçmeye hazırlanan Elif Çapkın, bu film oğlumla ilk çalışmamız buda beni heyecanlandırıyor ifadesinde bulundu.

-------------

ZALİM İSTANBUL’DA

Pazartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisine dahil olan başarılı ve güzel oyuncu Sevcan Sini, Nedim’in psikiyatristi Oya olarak diziye dahil oldu.Bu yıl 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü bitiren Sevcan Sini mesleğini yapmak üzere İstanbul’a yerleşti. Menajerliğini üstlenen Levent Ünalan ile işbirliği içerisinde gelişen film ve dizi tekliflerini değerlendirirken severek takip edilen Zalim İstanbul dizisinden teklif aldı.

KÖY OKULLARINA DESTEK OLACAK

Ünlü sanatçı Nadide Sultan 24 Kasım Öğretmenler Gününde güzel bir sosyal sorumluk projesine imza atacak. Köy okullarına destek olmak için sahneye çıkacak olan güzel sanatçı, özel bir günde böyle bir projede yer almak mutluluk verici dedi.

----------

UÇUP GİDEN DUYGULAR

Pop ve Rock müziğinin efsane isimlerinden Seyyal Taner, 7 yıl aradan sonra ‘Aşıklar’ albümü için stüdyoya girdi. Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde, Kurtulan Ekspres müzikleriyle Seyyar Taner’e eşlik etti. Kayıtlar Beyoğlu Babajim Stüdyoları’nda gerçekleşti. Şimdiki şarkıların kalıcı olmadığını ifade eden Taner, “Şimdiki duygular çok uçup giden duygular. Her şey çok hızlı tüketildiği, biyonikleştiği, metalikleştiği için çok hızlı değişime uğruyor.O kalıcılığı sağlamak için insanların kalbini titretmek lazım. Bunun içinde sahici olmaz lazım.” diye konuştu.

İSTANBUL'DAN KAÇTI

Sokak hayvanları için verdiği konserler yanında kadına şiddeti konu alan şarkısıyla da gündem olan Pop-Rock sanatçısı Gizem Saatçi, İstanbul’u terk etti. Saatçi “İstanbul beni köreltmeden terk ettim, müzik huzur ve anlatım dilidir, İstanbul’da müzik dünyası beni huzursuz etti ve anlatamadım. Huzuru bulmak için kaçtım ve Fethiye’ye yerleştim. Konserim olduğunda gidip, geliyorum, hem akıl sağlığıma hem de bedensel sağlığıma kavuştum. Kanser olmak istemiyorsanız İstanbul’dan kaçın, müziğin kendisi değil ama İstanbul’daki müzik dünyası bana kaçmayı ve işimi huzurla yapmayı anlattı” dedi.

Azeri güzel ülkemize geliyor



Azerbaycanlı şarkıcı ve fotomodellik Sia Racabi,önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.Ülkemizde albüm yapmayı amaçlayan güzel şarkıcı,usta gazeteci Habib Babar"un klibinde de oynayacak.Racabi Akademi müzikte albüm çalışmalarına başlayacak.