Habib BABAR

SEN VAR YA SEN

Her yeni projesiyle adından söz ettiren başarılı sanatçı Berdan Mardini, 2004 yılında çıkardığı ve müzik listelerini alt üst ettiği “Sen Var Ya Sen” şarkısını, sesini ve duruşunu takdir ettiği genç ve başarılı ses Melodi Bozkurt ile düet yaparak yepyeni bir düzenleme ile yeniden yorumladı.

DÜNYAYA GELİNLİK SATIYOR

Almanya’da kurulan Sima Couture, her zevke hitap eden gelinlik ve abiye modelleriyle kısa sürede dünyaya açıldı. Başta Almanya’nın Düsseldorf kenti ile Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mağazaları bulunan modaevinin müşteri portföyünde Türkiye’nin yanı sıra Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Fas, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var.

KARANTİNA'DA ALBÜM YAPTI

Evde kalmanın olumsuz etkilerini en aza indirgemek üzere dinleyicilerine müzik ile moral vermeyi amaçlayan Aydilge, evinde yaptığı akustik kayıtlarını bir araya topladı. İki sene önce Evden Canlı Canlı adıyla yayınladığı albümünün devamı olarak Volume 2'yi hazırlayan sanatçı, kendini evde yalnız ve mutsuz hisseden dinleyicilerine müzikal bir misafirlik deneyimi sunuyor. Özellikle Yalnız Değilsin adlı parçasıyla tüm insanlara yalnız olmadıklarını ve ortak bir kaderi paylaştıklarını hatırlatan Aydilge, ilk klip parçası olarak da Yalnız Değilsin'i seçti.

ESTETİĞİM YOK

Oyunculuk atölyesinde yetiştirdiği adayları özenle seçtiğini ifade eden Derya Şen, estetiği olanı okuluna kabul etmediğini söyledi. Ekranlarda anlamsız ve hep aynı tarz yüzleri görmek istemediğini belirten Şen,’ Sanat duygu işidir, bir çok dizi ve sinema filminde estetikli güzeller aşırıya kaçınca o duyguyu veremiyor, beton gibi yüzleri görmek beni rahatsız ediyor. Öğrencilerime verdiğim ilk ders estetikten uzak olun duygudan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar kötü oyuncu olursunuz nasihatidir. Şükürler olsun hiç estetiğim yok işimdeki başarımın en büyük sebebidir bir sağlık problemim olmazsa 60 yaşından önce estetiğe karşıyım ve yaptırmam” dedi.

JENNİFER LOPEZ’İN HAYRAN KALDIĞI TÜRK

Türk kızı Dilara, Almanya’da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. ‘Dilara’ markası Hollywood starlarının da radarına girdi. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir Instagram paylaşımıyla Dilara’ya övgüler yağdırdı. Dünya kozmetik sektörü bir Türk kızını; Dilara’yı konuşuyor. Uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Almanya’da kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Dilara, satışa sunduğu birbirinden özel ürünlerle dünya çapında ses getirdi. Dilara’nın ve markasının ünü, Hollywood’a kadar ulaştı.





MASKELİ DANS

Müzik dünyasına tekrar dönüş yapan Tuğba Hatun yeni şarkıların hazırlığına da başladı. Yapımcısı Selçuk Sel Küçük yönlendirmesiyle sahne shovları içinde hazırlanan Tuğba Hatun, dans hocası Erhan Asan ile haftanın dört günü çalışıyor. Dans çalışmalarında tedbiri elden bırakmayan hoca ve öğrencisi sahne çalışmaları başladığında izleyici sahnede dünya çapında bir star bulacak iddiasında bulunurken maskeli dans çalışmalarına devam ediyorlar.

BİR DOST BULAMADIM

Müzik endüstrisinin kalbi ABD’de yaşayan genç ve başarılı müzisyen Bengisu, Garaj Müzik etiketli ‘Bir Dost Bulamadım’ isimli teklisini piyasaya sürdü. Berklee College of Music’te Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi / Menajerlik) bölümlerini bitiren Bengisu, Ajda Pekkan’ın gizli kalmış klasiklerinden ‘Bir Dost Bulamadım’ şarkısına getirdiği yorumla Türk dinleyicisine yeniden merhaba dedi.

DJ’DEN SİNGLE

Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , youtube da 9 milyona ulaşan Umut Timur ile yaptığı single çalışması ile beğenilen, Ömer Topçu ile İzel ‘in ‘’Dayanamam ‘’ adlı şarkısını tekrar coverlayan genç ve başarılı Dj Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi.’’ Base Rock ‘’ adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

KORONA KLİBİ

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Soltik,’Başka Hülya’isimli şarkısına klip çekmeye hazırlanıyor. Klipte maske kullanılacağını dile getiren Soltik,’Amaç kliple birlikte vatandaşlarımızı sosyal mesafenin ve maske önemini de anlatmaya çalışacağım’dedi.

4 ÖPÜCÜK FORMÜLÜ

İrem Derici, konuk olduğu ‘Umarım Annem Dinlemez’ adlı podcast’te babasının (Hulisi Derici) evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı. "İlki elden öpücük, saygı. İkincisi alından, şefkat. Üçüncü öpücük yanaktan, dostluk. Dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider."