HABİB'İN KAHVESİ (ÖZEL SESLER BULUŞTU)

ÖZEL SESLER BULUŞTU

Müzik dünyasının özel sesleri muhteşem bir projede bir araya geldi.Prodüktör Hasan Basri’nin imzası ile yürütülen bu çalışmada Umut Akyürek, Sami, Yudum, Cumali Özkaya, Deniz Toprak gibi 11 sevilen ses ‘Bizden Türküler’ albümünde bir araya geldi.

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HOCALARIYLA KAMERA KARŞISINDA

Türkiye'nin Alfred Hitchcock’u olarak ünlenen senarist, yönetmen ve oyuncu Mustafa Miraç Kaya, yapımcılığını Emrah Akyüz’ün üstlendiği “Kiki” isimli sinema filminin hazırlıklarını tamamladı. “Kiki” isimli sinema filminin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu sözlerine ekleyen Mustafa Miraç Kaya “Bende emeği olan hiç kimseyi ömrüm boyunca unutmadım, kamera karşısına hocalığımı yapmış olan Yaşar Aydınlıoğlu, Türkan Kılınç ve Reyhan İlhan ile geçmenin onurunu yaşıyorum, oyunculuk sektörüne büyük katkıları olan bu 3 isim aradığımda sorgusuz sualsiz, bana inandıkları ve güvendikleri için geldiler, bu benim için başka bir motivasyon oldu.” dedi.

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UNUTA UNUTA GELDİ

Aslı ‘’Unuta Unuta ‘’ ismine sahip ilk teklisini müzik severlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Sözleri Aslı'ya, Müziği ise Ozan Kavasoğulları'na ait durumda bulunan bu şarkının video klibi de Alişan Günay yönetmenliği ile çekildi. Genç ve güzel pop sanatçısı yeni şarkısının heyecanını yaşamaya başlamışken ''tepkiler fazlasıyla iyi ve daha da iyisi için üretip savaş vereceğim'' ifadelerine yer vererek müzik konusundaki iddiasını ortaya koymuş oldu.

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KENDİNİ TIKLATAN STAR OLUYOR

Türkiye’de müzik yapmaya başladıktan sonra çok şaşırdığını ve bu şaşkınlığın bazen isyan boyutuna ulaştığını vurgulayan Gizem Saatçi “ Müzik yapmak sanatçı vasfına sahip olmak maddi gücünüzle eş orantılı olmuş, yetenek, müzikal bilgi maalesef önemli değil, konservatuarlar boşuna açık kalmasın, çocuklarınıza müzikal eğitim aldırmayın, bir stüdyoda şarkı yaptırın Youtube üzerinden 50.000 lira verip tık alın starsınız. Yani bir şarkı bulup 100.000 lira harcadınız mı her şey tamam oluyor. Müzik bilgisi, yeteneği olan değil kendini tıklatan star, bu yüzdende dünya müzik listelerinde kabul görmüyoruz” dedi.

RAHATLADIM

Kuşum Aydın, bu gün ki huzurlu yaşamının sırlarını Fethiye Gözde Yaşam dergisiyle yaptığı röportajda açıkladı. Birçok sanatçı farklı konularda sırlarını açıklarken Kuşum Aydın huzuru nasıl bulduğunu anlattı. Kuşum Aydın “ Yaş aldıktan sonra insan daha dikkat ediyor. Yani şu dakikadan sonra öyle alengirli, entrikalı dostlukların hepsinden uzaklaştım. Saf ve temiz dostluklarla arkadaşlık yapıyorum. En ufak pürüzleri olanlara karşı tavrımı alıyorum. Böylece inanılmaz güzel, saf, temiz dostluklar kaldı elimde” dedi.

YARINSIZ YARIN

Türk Pop müziğine adını altın harflerle yazdırmış, müziğe emek vermiş, yazdığı şarkılarla nice nesiller yetiştirmiş sanatçı Nazan Öncel muhteşem performansıyla önceki akşam İstanbul Emaar Hayal Kahvesi’nde sahne aldı. “Kendimi sahnede şarkı söylerken Ay’da yürüyor gibi hissediyorum” diyen Nazan Öncel yaklaşık iki yıldır yazdığı ilk kitabı “Yarınsız Yarını” şubat ayına kadar sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi.

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KIRMIZI DÖNÜŞ

Uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan güzel sanatçı Sibel Tüzün,İstanbul’un yeni gözde eğlence mekanlarından Chin Chin’de sahne aldı. Müzikseverleri "Kırmızı" şarkısı ile selamlayan Sibel Tüzün "İlk defa Chin Chin'de sahne alıyorum. Mekanı dolduran hayranlarıma teşekkür ediyorum" sözleriyle sevilen şarkılarını söyledi.

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NEREDEN BİLECEKSİNİZ

Deniz Seki son albümüne aldığı ve ‘Bu şarkıyı kendim için okuyorum’ dediği Ahmet Kaya şarkısı ‘Nereden Bileceksiniz? ’e geçtiğimiz gün klip çekti. Albümün en sevilen şarkılarından biri olan şarkısını kliple taçlandıran Deniz Seki bu şarkı için ‘Bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti’ yorumunda bulunuyor.

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İZMİR’İ COŞTURACAK

Ayşegül Aldinç İzmir'in en yeni eğlence mekanı Mavişehir Sahne Şahane'de 09 Kasım 2019 Cumartesi akşamı sahne alıyor. Garo Mafyan orkestrası ile birlikte eski ve yeni şarkıları ile sahne alacak olan Ayşegül Aldinç Sahne Şahane'nin ilk sanatçısı olarak İzmir'de de bir ilke imza atıyor. Sahne Şahane'nin eşsiz lezzetleri, keyifli ambiyansı ve eğlenceli sahnesi İzmir'e yeni bir soluk getiriyor.

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'DEME'

Hakan Altun ile yaptığı ‘Kavuşmalıyız’ düetiyle yıldızı iyice parlayan Derya Bedavacı şimdi de ‘Deme’ şarkısıyla aşk acısı çekenlerin yüreğini titretmeye geliyor. Derya Bedavacı, sonbahar ruhuna yakışacak yeni teklisi ‘Deme’ ile müzikseverlerle buluşuyor. Yorumcu kişiliğinin yanı sıra söz yazarlığı ve besteci kimliğiyle de öne çıkan Derya Bedavacı, yaptığı şarkılardaki melankolik, romantik ve samimi müzik dilini bir kez daha dinleyenlerine hissettirecek.

KUNCO FIRTINASI

Geçtiğimiz günlerde Akademi Müzik Prodüksiyonda ‘Gecenin Üçü’isimli teklisini tamamlayan ve klibe hazırlanan genç şarkıcı Kunco’ya sanat dünyasından büyük destek. Müzik dünyasının yeni starı olmaya hazırlanan yakışıklı şarkıcıya ünlüler şimdiden kol kanat gerdi. Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu belirten Kunco,’Sanat dünyasındaki bu destek beni çok duygulandırıyor’diye konuştu.

ARTIK YALNIZ DEĞİL

Sokak hayvanlarına yemek, barınak ve sağlık koşullarına katkıda bulunmak için “Onlarında Göz Yaşları Var” projesiyle tek başına yola çıkan şarkıcı Okan Tok, artık yalnız değil. Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği gecede Billur Kalkavan ve Aykut Pala sunumlarıyla destek olurken bundan sonra bizde bu projenin arkasındayız vurgusunu yaptılar. Türk Sanat Müziğinin billur sesli güzeli Umut Akyürek’de “Onlarında Göz Yaşları Var” projesinde Okan Tok’un yanında olacağını ifade etti.