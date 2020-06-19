Habib BABAR

EVİMDE YAPTIĞIM YEMEKLERİ YAPIYORUM

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan “Ayvaz Şefin Mutfağı” isimli programla önemli bir başarıya imza atan Ayvaz Akbacak ve Derya Şen Akbacak’ın arkasından asistanları hızla geliyor. “Ayvaz Şefin Mutfağı” isimli programın kamera arkasındaki kahraman Yeliz Albani, kendi yemek programını yapmaya başladı. Kanal 7’nin youtube kanalında Fatma Güngör yönetmenliğinde “Yemek 7” isimli programıyla izleyicisiyle buluşan Yeliz Albani, aynı zamanda Derya Şen Akbacak oyunculuk okulunda eğitimine devam ediyor.

GÖZÜ OYUNCULUKTA

Arkadaşlarının ve yakın çevresinin yönlendirmesi soncu mankenlik ve modellik yolunda ilk adımlarını atarak Türkiye’nin en büyük manken ve model ajanslarından biri olan Oksmodel Ajans ile yolları kesişen Ömer Faruk Ay podyumlardaki başarısını televizyon ve sinema dünyasında devam ettirmek için çalışmalarına devam ediyor.

ÖLÜM AYIRANA KADAR

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Sinan Yılmaz, yeni çalışması olan “Ölüm Ayırana Kadar” adlı şarkıyı sevenlerinin beğenisine sundu. Kolbastı ile gönülleri fetheden, yıllardır sunduğu Karadeniz Show programları ile evlerinize konuk olan başarılı sanatçı Sinan Yılmaz, hareketli şarkılarıyla eğlendirdiği kadar duygusal şarkıları ile de hayranlarının yüreğine dokunuyor.

ÇOCUKLARIYLA KAMERA KARŞISINDA

Bosna Hersek güzeli seçildikten sonra şöhret basamaklarını hızla çıkan Jelena Jugovic Tuncel, ülkemize iş için geldiği dönemlerde tanışıp evlendiği iş adamı Metin Tuncel ile mutlu yuvasını ikiz çocuklarıyla taçlandırdı. Birçok Avrupa ve Türkiye’de ünlü markaların yüzü olan Jelena Jugovic Tuncel, evlendikten sonra iş almadı ve köşesine çekildi. Eşi ve çocuklarına sadece vakit ayıran usta model yıllar sonra ikizleri Mert ve Kalina Tuncel ile kamera karşısına geçti.

BAŞKA YERDE YEMEM

Karantina günlerinde bir birinden güzel projeler üreten Türk Sineması’nın sevilen isimlerinden Selma Güngör,normalleşmeye geçildikten sonra soluğu pizzacı’da aldı. Haftada 3 gün pizza yemeye giden Güngör, ‘ ’Başka yerde yemem’ Damak tadıma güvenen biriyim ve çok seçiciyim gittiğim mekanda hijyen elbette bu süreçte çok daha önemli ama lezzetli olması da gerekiyor. Hayatımda yediğim en iyi pizzalardan diyebilirim ayrıca güler yüzlü hizmet ilgi alaka daha ne isterim ki’dedi.

YAZA DAMGA VURACAK

O ses Türkiye yarışmasından Hadise’nin takımından tanıdığımız Ezgi Özcan İngilizce şarkısı ile 2020 yazına damga vuracak.Joker, Bodrum ve Çok Sevmiştim adlı tekli çalışmalarına yenisini ekleyen Ezgi uluslararası bir proje yapmış olmanın gururunu yaşıyor.Kuzey Kıbrıs ve Bodrum sahnelerinin güçlü sesi Ezgi Özcan yeni şarkısının klibi için sosyal medya hesaplarında ‘olay yaratacak’ açıklaması yaptı.

BAMBAŞKA MELİS

Başarılı oyuncu Melis Sezen ünlü fotoğraf sanatçısı Cem Talu’nun objektifine birbirinden özel pozlar verdi. Mucize Aşk, Şampiyon gibi sinema filmlerinin yanı sıra Sevgili Geçmiş ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi dizilerle de adından övgüyle söz ettiren Sezen, Beşiktaş’ta bir otelde yapılan çekimlerde daha önce görmediğimiz bambaşka bir haliyle objektiflere yansıdı.

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL KLİP

İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı olan Meral Ceren Türk arkadaşları Zeliha Çiçek,Nilay Aydın,Tülay Aydın ve Cansu Erduran,işaret diliyle ‘Bana Bir Masal Anlat’şarkısına klip çektiler. Youtube’de yayınlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.Anlamlı klip için Meral Ceren Türk ve arkadaşlarına tebrik mesajları yağdı.

EFZA'NIN BÜYÜK BAŞARISI

Kendine has yorumuyla dinleyenlerini adeta mest eden müzik dünyasının sevilen ismi Efza,başarıdan başarıya koşuyor.Bugüne kadar kendi imkanlarıyla yaptığı 3 adet single ve bir adet EP ‘i Tüm dijital platformlarda ve YouTube kanalında yayınlayan genç şarkıcının tek hedefi müzik dünyasının en iyileri kervanında yer almak. Yaptığı 3 şarkının sözü ve müziği de kendine ait olan Efza,’ 3. Single çalışmam ile birlikte sözü ve müziği bana ait olan parçalarımın düzenlemelerini, aranjelerini, mixlerini evime kurduğum stüdyoda gerçekleştiriyorum ’diyor.

TÜRKİYE AŞIĞI

Yıllardır ülkemizde müzik çalışmalarını sürdüren Gürcistan uyruklu şarkıcı Cira,tam bir İstanbul aşığı.Türkiye’yi ikinci vatanı gibi gördüğünü her fırsatta dile getiren güzel şarkıcı,’Ülkeme gittiğim zaman sıkılıyorum, dönmek için adeta sabırsızlanıyorum. Bendeki İstanbul aşkı bitmez’dedi.

LÜTFEN DİKKAT EDİN

Karantina günlerinde ailesiyle zaman geçiren Semra Güzel, virüsün herkes için ruhsal çöküntüler yarattığını söyledi. Güzel oyuncu,’Yakın çevremden birkaç kişinin de virüsten etkilenerek tedavi görmesi beni çok etkilemiş olsa da şükür ki virüsü yenerek bu süreci atlatmaları işin sonunda mutlu etti. Fakat süreç tam anlamıyla geçmediği için lütfen dikkat etmeye devam edelim olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak evde vakit geçirelim ki biran önce herşey normale dönsün’dedi.





BÜYÜK İLGİ GÖREN AKIM

Süper Lig maçlarının yeniden başlamasıyla fanatik taraftarlar #BirlikteSüperiz etiketiyle tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal medya akımına imza attı. Sosyal medyada takım ruhunu yansıtmak için kurgulanan akım, farklı renklere gönül veren taraftarları bir araya getiriyor. Kulüpler stat tribünlerinde taraftarların maketlerine yer verirken yayıncı kuruluş ise taraftar sesini izleyiciye aktararak yeniliklere imza atıyorlar. Popüler sosyal medya uygulamalarında ise büyük ilgi gören akımın mimarı taraftarlar ise izleyicilere keyif, takımlara ise ciddi bir motivasyon sağlıyor.

BABALAR GÜNÜ HEDİYEM OLSUN!

Cem Karaca, Moğollar ve Erkin Koray ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Mutlu Arı, Beşiktaş marşını Süleyman Seba’ya, babasına ve Cem Karaca’ya armağan etti.Beşiktaş’ın başlattığı “Bırakmam Seni” kampanyasına yazıp bestelediği marş ile destek olan Mutlu Arı’nın Beşiktaş stadında çalan ve resmi youtube kanalında yayınlanan “Ağaçlı Yol” marşı Beşiktaş taraftarları tarafından çok sevildi.

TAY REKORA KOŞACAK

Başarılı oyuncu Selçuk Yıldız’ın başrollerini paylaştığı ‘Tay’isimli sinema filminin çekimleri sona erdi.Murat Özen’in yönetmenliğini yaptığı filmde daha iyi bir hayat kurmak için taşradan İstanbul’a gelen iki kardeşin yaşam savaşı ele alınıyor. Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan filmin Cennes Film estivali’nde yarışmaya sokulacağı bildirildi.

SAHİLLER ŞARKIMLA COŞACAK

Muhteşem sahne performansıyla göz dolduran Burçak Güneş,birbirinden güzel projeleriiyle yaza damga vurmaya hazırlanıyor.Hareketli bir şarkısına klip çekmek için kolları sıvayan Güneş,’Bu şarkım sahilleri şenlendirecek.Herkes benden söz edecek’diyor.

BİTMESİN

Sesi ve güzelliği ile her yaptığı projede adından söz ettiren güzel sanatçı Özlem Ceylan yepyeni şarkısını ve klibini müzik severlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor. İçinde bulunduğumuz karantina günlerinin başlangıcında New York’ta klip çalışmasını tamamlayan sanatçı, başarılı yönetmen Mehmet Güney ile çalıştı.