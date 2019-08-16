HABİB'İN KAHVESİ (BAYRAMDA BAKÜ ÇIKARTMASI)

BAYRAMDA BAKÜ ÇIKARTMASI

3 Adım Müzik etiketiyle çıkardığı “Küt” isimli şarkısıyla müzik dünyasındaki hızlı yolculuğuna emin adımlarla devam eden Fulya Ünal, Bayramda Azeri sevenleriyle buluştu. Bayram boyunca Bakü’de sahne alan Fulya Ünal, şarkıları, yorumu ve güzelliğiyle Azeri sevenlerini büyülerken sahne performansıyla da dudak ısırttı.

DEVLERİN DÜETİ!

Poll Production organizasyonu ile bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri devlerin düetine sahne olacak. Arabesk Müziğin iki dev ismi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun yoğun istek üzerine bir ay içerisinde ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.İlk kez aynı sahneyi paylaşacak olan Deniz Seki ve Rafet El Roman ise 22 Ağustos’ta Harbiye’de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sürpriz bir repertuvarla dinleyicilerine seslenecek olan iki sevilen sanatçı, Açıkhava’da adeta müzik ziyafeti yaşatacak.Türk Müziği’nin iki önemli değeri Bülent Ersoy ve Selami Şahin 26 Ağustos’ta Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.

GÜLLÜ RÜZGARI

Akçakoca’da 25 gün sürecek olan Akçakoca Yaz Şenlikleri geçtiğimiz günlerde başladı. Akçakoca Limanı’nda düzenlenen ve çeşitli sanatçılar ile grupların sahne alacağı, 25 gün sürecek olan Yaz Şenliklerinde 3. Gününde Arabesk sanatçısı, “Güllü” Muhteşem bir konser verdi. Etkinlik alanını hınca hınç dolduran sanatçı sahne performansı ile büyük alkış aldı.

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SABİT KANCA SON SORU

Sabit Kanca serisinin 3. filmi “Sabit Kanca Son Soru”nun, İstanbul’daki çekimleri sona erdi .Başrolünü İsmail Baki Tuncer'in üstlendiği “Sabit Kanca: Son Soru”nun oyuncu kadrosunda Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen, Hakan Çankaya, Murat Özsoy, Nuran Tuncer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu, Volkan Kantoğlu, Mevra Ustaoğlu, Hülya Diken... gibi pek çok isim yer alıyor.

ALBÜM KADINIYIM

‘Devran’ isimli albümüyle yaza damgasını vuran Merve Özbey bayramın 3’üncü gününde Çeşme'de sahne aldı. Herkesin single yaparak ilerlediği bir dönemde çıkarttığı albümünün başarısı kendisine hatırlatılan Özbey, “Bu, ben ve ekip arkadaşlarım için büyük bir gurur. Albüm yapmak çok zorlu bir süreç.Tek başıma bir şey yapmış değilim. Benim için albüm yapmak çok önemli. Ben single değil; albüm kadınıyım” dedi.

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BİR MİLYON İZLENDİ

Ceren Gündoğdu, Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdüğü "Sağım Solum Aşk" isimli yeni şarkısı ve klibiyle müzikseverlerin karşısında Alternatif müziğin romantik sesi Ceren Gündoğdu, mayıs ayında yayımladığı “Ben Hep Seni Sevdim” parçasıyla YouTube üzerinde bir milyon izlenme barajını geçmeyi başardı.





BEN BÖYLE

Geçtiğimiz Şubat ayında ’Ben Böyle’ adli şarkısını yayınlayan Zeynep Casalini bugünlerde yeni single’ını paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan ’Bu Yaz’ adını taşıyan yeni single’ın söz, müzik ve düzenlemesi Barış Orhun’a ait.Volkan Öktem(davul), Eylem Pelit (bas), Mehmet Esemen (gitar) gibi usta müzisyenlerin kaydında yer aldığı şarkının miksini Ender Akay yaptı.





EKİM’DE VİZYONDA

Baş rollerini Ali Sunal ve Onur Atilla’nın paylaştığı ve yeni sinema sezonun açılış filmi olan Hareket Sekiz muhteşem oyuncu kadrosuyla 4 Ekim’de sinema salonlarında yerini alıyor. Çekimleri İstanbul ve Bakü’de tamamlanan yeni sinema sezonunun iddialı komedi filmi Hareket Sekiz yayınladığı teaser’da aksiyon sahneleri ile dikkat çekiyor.

TÜRKİYE-İRAN HATTI

İran’da albümleri satış rekorları kıran ünlü şarkıcı İsmaeil Sarmad,yeni albümünü Türkiye’de yapmaya karar verdi. Tam bir Türkiye sevdalısı olan İranlı ünlü sanatçı İsmaeil Sarmad,Akademi Müzik Prodüksiyon sahibi ünlü yapımcı Rahmi Akkuş ile masaya oturdu.

ÜÇ PROJE İLE DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, oyunculuk anlamında uzun zamandır devam eden sessizliğini üç ayrı projeyle bozacak. Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan tekliflere “evet” diyen Abdullah, Ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak. Abdullah’ın, detayları şimdilik sır gibi saklanan filmdeki rolü için eskrim dersleri almaya başladığı öğrenildi.

AMAZON KADINIM

Pop müziğin yeni seslerinden Meltem Erensoylu, yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Amazon kadını olan Erensoylu, pop müziin artık bittiği yorumlarına ise katılmadığını söyledi. Güzel şarkıcı,’Ben müzik dünyasının amazon sanatçısı kadınım’dedi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Müzik dünyasının sevilen ismi Yazgı, başarıya doymak nedir bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Elbisemde 14 Cep’isimli şarkısına klip çeken güzel sanatçının klibi adeta izlenme rekoru kırdı. Ukraynalı ünlü modelin de rol aldığı klip yaza damgasını vurdu.