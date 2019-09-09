GÜZELLİĞİN SIRRI BAKIMLI OLMAKTIR 

“Çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır” sözü bütün kadınların yastığının altında durur. Güzellik, Aynaya baktığımızda gördüğümüz şey. En çokta biri bize “bugün ne kadar güzelsin” dediğinde koltuklarımızı kabartır. Her kadın güzeldir, sadece zaman her zaman daha acımasız davranır ve bizim zamanı alt etmemiz için güzelliğimizi korumamız şarttır.

Nurşah Tokgöz, ismini taşıyan güzellik Merkezi’nde binlerce insanı yüzünde tebessüm ile yolculuyor. Nurşah Tokgöz aynı zamanda televizyonlarda da çıkıp, birçok kadına yaptığı işlemlerle bilgi vermiş ve hatta televizyonda işlem yapmıştı. Bir buçuk yıl önce bu sektöre girmiş, ama anlayacağınız bu işin piri. İnsanın güzelleşmeye nasıl başladığını bir de onun ağzından dinleyelim.

Merhaba Nurşah Hanım, isminizi taşıyan güzellik merkeziyle kadınların güzelliklerine güzellik katıp onları mutlu ediyorsunuz. Bana biraz hizmetlerinizden bahseder misiniz?



- Lazer, epilasyon, cilt bakımı, cilt tedavileri, kalıcı makyaj, saç ekimi, dolgu, botoks vs... Estetik üzerine bir sürü hizmetimiz var. Erkek - kadın ayırt etmeksizin

burada hizmet veriyoruz.

Sizin için güzellik nedir?

- Bakımlı olmak. Kişisel bakımlarını yerine getirdiğin zaman bir kadın olarak en başta sen kendini güzel görürsün. Dolgu, botoks bunlar kalıcı değildir.

Önce cildimizin tedavisini yaptıktan sonra her sağlıklı görünüm bence güzelliktir. Doğal güzelliğe inananlardanım.

Her kadın istediği an güzel olabilir mi?



- Olabilir.



Şuan kadınların en çok tercih ettiği tedavi ve bakımlar hangileri?

- Leke tedavisi, kalıcı makyaj, kaş kontörü, dudak renklendirme, lazer, epilasyon gibi işlemlerimiz daha yoğunlukta gidiyor.

Hangi işlemleriniz doktor kontrolünde yapılıyor?



- Saç ekimi, yüz germe, göğüs estetikleri gibi uygulamalarımız doktor kontrolünde yapılıyor.



Siz de bu işlemleri yapıyorsunuz değil mi?



- Biz daha çok medikal işlemler üzerine çalışıyoruz. Dermapen, mezoterapiler, cilt tedavileri, kalıcı makyaj gibi işlemler yapıyoruz.

Buraya gelenler arasında gençler mi güzelliklerini parlatmaya geliyor yoksa yaş ortalaması daha ilerlemiş kadınlar mı güzelliklerini arıyor?



- Her yaştan hastamız mevcut. Aynı zamanda erkekler de geliyor. Gençler, ergenlik dönemindeki sivilcelerini atlatırken, olgun ciltlerse kırışıklık düzeyini

en aza indirmek için geliyor.

Yüze uygulanan botoks ve dolgular ne kadar süre ciltte kalıyor?



- Kullanılan maddeye göre değişiyor. Kaliteli bir ürün kullanırsanız 6 ila 8 ay arasında değişir. Eğer kaliteli bir ürün kullanmazsanız 3 ila 4 ay arasında gidip gelir.

Dolgular biraz daha yoğun. 2 yıl kalıcı olanlar var. Kalitesiz ürünlerde 6 ay ila 1 yıl arasında değişkenlik gösterebiliyor.



- Sizin ürünleriniz neler?



- Biz direkt kaliteyi düşürmüyoruz. Bizim yaptığımız dolguların süresi 2 yıl.



Botoks ve dolguların cilde yan etkisi var mı? Cilt sağlığını tehdit ediyor mu?



- Yan etkisi yok, ama yanlış uzman tercih ettiğiniz zaman sorun yaşanabiliyor. Sonuçta bu işlem kas durdurma işlemidir. Fazla doz verildiğinde kasları felç eder.

Mimik kaybınız olabilir. Bunlar için çok dikkatli davranıyoruz. Çalıştığımız doktorlar kendi alanında profesyoneldir. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık.

Ne zaman kurdunuz bu güzellik merkezini?



- Bir buçuk yıldır aktif olarak çalışıyoruz.

Hep aklınızda olan bir şey miydi?



- İnsanlara yardım etmek her zaman benim için bir öncelikti. Hele ki bu bir kadınsa, benim için daha önemli. Kadınların her zaman için güzel olmaya daha çok

ihtiyacı var. Seans sonrasındaki o mutluluk, yüzlerindeki ifade beni çok mutlu ediyor.

Yaz aylarında en çok tercih edilen işlemler hangileri oldu?



- Cilt bakımı çoğunlukla. Artık yeni sistem olduğu için lazer, epilasyonla bile yapılabilir. Dört mevsimlik cihazlarla bu mümkün. Kalıcı makyaj tercih ediliyor.

İpek kirpik, protez tırnak popüler olanlar.

Güzelleşmeye önce kendinizden mi başlarsınız?



- Ben işimin görseliyim. Ben kendime bakmazsan insanları buna teşvik edemem. Her şeyin öncesi bakımdır.

- Aynı zamanda lazer epilasyonu da yapıyorsunuz. Bazı lazer uygulamalarından sonra kol ve bacak tüyleri tekrar gelebiliyor. Sizin uyguladığınız lazer işleminde böyle bir şeye rastlanır mı?



- İki sistemli cihazlar vardır: Kılı uyutan ve kıl kökünü yakan cihazlar. Biz kılı uyutmuyoruz. Kıl kökünü direkt yaktığımız için kıl bir daha aktif hale gelmiyor.

Hormon sorunu olmadığı taktirde bir sıkıntı yaşanmıyor.

- Kıl kökünün yakılması daha mı zararlı?



- Cilt derisine zarar vermiyoruz. Sadece orada oluşan kıl yumağına nüfuz ediyoruz.

Normalde lazer yapıldıktan sonra tekrarlanması gereken bir şey midir? Yoksa bu bilgi yanlış uygulanan bir şey mi?



- Lazere yılda bir kere rutüş amaçlı gidebilirsiniz. Ayva tüyleri çıkabilir bu rutüş sayesinde bu ekstrem durumları yaşamamış olursunuz.

Yüzde oluşan akneler, bazı leke izleri %100 giderilebiliyor mu?



- Dermapenle ve iğneli işlemlerle giderilebilir. İlk seansta gitmesini bekleyemezsiniz, ama lekenin boyutunu, tonunu açarak son seanslarda gözden kaybolmasını

sağlıyoruz.

Peki, Dermapen nedir? Biraz açılımından bahseder misiniz?



- Mikro iğnelerden oluşur. Bu iğneler çok küçük iğnelerdir ve bu iğneler sayesinde ciltte gözenekler oluşturuyoruz. Cilt katmanında delikler oluşturarak

serumu yediriyoruz. Beyine yaralama enkazı gidiyor. Elimizi kestiğimiz zaman beyin ona sinyal yolluyor ve o deriyi uyarıyor. Biz de oluşturduğumuz bu küçük

yaralarla cildin kendini yenilemesini sağlıyoruz.



- Zor bir işlem mi?



- Çok zor br işlem değil.

- Kaç seans sürüyor?



- Altı seans sürüyor.



Ülkemizde estetikle güzelleşenlere karşı hep bir önyargı oluşmuştur. Estetik ile gerçekleşen güzellik düşünüldüğü üzere yapay bir güzellik mi?



- Bu biraz da o estetiğin yapılma dozuna bağlı. Natürel bir şekilde yapılıp, doğallığı kaybetmediği sürece bence estetik çok hoş duran bir şey.

- Estetiğin ne kadarı doz aşımı olur?



- Dudak dolgularında 2 mm, 3mm üzerine çıktıktan sonra çok fazla duruyor. Botokslar için de bu böyle.

Selülit ve cilt çatlaklar neredeyse bütün bayanların muzdarip olduğu bir konu. Lazer ve bioderma tedavisiyle % 100 sonuç elde ediliyor mu?



- Hiçbir zaman %100 sonuç olmaz. Çatlaklarınızı daraltarak sizi rahatsız etmeyecek bir görünüme sokuyoruz, ama bu kesin çözüm değildir.

- Bu durumun bir gün % 100 giderilebileceği bir sistem oluşur mu?



- Tabi ki... Teknoloji ilerledikçe bu durumunda çözümü olacaktır.

Değinmek istediğim bir konu da Mikroblading. Başarınızın yüzdesi nedir?



- Birçok sistemi vardır. Kıla en yatkın, en doğal görüntü sistemi Microblading'tir. 8 ay ile 1 sene kalıcılığı vardır. Bu çok doğal bir görünüm sağlar. Kısacası

yapay kaş görüntüsü de diyebiliriz.

Birçok güzellik merkezi yanlış uygulamalar sonucu müşterilerini mağdur etti. Müşterinin iyi ile kötünün farkını görmesi için bir güzellik merkezinde araması gereken şey nedir?



- Ürünlerinin kaliteli olması en önemlisi. Bazı ticari amaç güden yerler dövme boyası, yağlı boya kullandıkları için bir zaman sonra kaşları yeşile, kırmızıya dönebiliyor. Biz ürünlerimizi yurt dışından getiriyoruz. Gerçek kıl boyaları olduğu için renkte değişiklik göstermiyor. Uzmanın eli ve tecrübesi de çok önemli. Kıl tekniği yaptığımız için kıl efekti veriyoruz. Çizimi ve tasarımının çok iyi olması lazım.