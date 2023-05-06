Günaydın can dostlar!

Güzel günler göreceğiz güneşli günler!

Sabah ezanı okunurken uyandım; Huzursuzum.

51 sene önce eminim;

Deniz’de, Hüseyin’de, Yusuf’da uyumamıştı ebediyen uyuyacaklarını bildikleri için.

...



CAN SES DEDİ Kİ:

Şimdi olsa binlerce kişiyi vatan haini olarak asmak gerek!

...

Üç genç en büyüğü 25 yaşında,

VATAN AŞKI ile hareket eden,

üç genç idam edildiler genç yaşlarında.

6 Mayıs 1972 tarihi,şimdi müze olan Ulucanlar Cezaevi idi yeri.

Ben altı yaşındaydım-ilkokul birinci sınıftaydım Gemlik/BURSA’da.

ADALET KÖRDÜ-İNSANLIK SAĞIR-DİLSİZDİ;Haksızlık yapıldı ÜÇ GENÇ FİDANA.

Onlar gençlik ateşi ve VATAN SEVDASI ile gülerek gittiler ölüme;Lakin namları kaldı unutulmayacak!

Benim asıl düşündüğüm anne-babaları .

Onlar’ı toplum acıları ile bir de YALNIZ bıraktı;

Haksızlık yaptı.

Ülkemde ülkesini seven,

DENİZ,YUSUF,HÜSEYİN asılarak idam edildiler

Ulucanlar Cezaevinde;

Yargı ve yürütmenin büyük ayıbı ile!

Lakin onlar unutulmadı söyledikleri gibi sonsuzlar;haksızlığı yapanlar unutuldu tarihin kara yapraklarında çoktan..

Ruhları şad olsun.

Av.Tülay Bekar