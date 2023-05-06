Günaydın can dostlar!
Güzel günler göreceğiz güneşli günler!
Sabah ezanı okunurken uyandım; Huzursuzum.
51 sene önce eminim;
Deniz’de, Hüseyin’de, Yusuf’da uyumamıştı ebediyen uyuyacaklarını bildikleri için.
...
CAN SES DEDİ Kİ:
Şimdi olsa binlerce kişiyi vatan haini olarak asmak gerek!
...
Üç genç en büyüğü 25 yaşında,
VATAN AŞKI ile hareket eden,
üç genç idam edildiler genç yaşlarında.
6 Mayıs 1972 tarihi,şimdi müze olan Ulucanlar Cezaevi idi yeri.
Ben altı yaşındaydım-ilkokul birinci sınıftaydım Gemlik/BURSA’da.
ADALET KÖRDÜ-İNSANLIK SAĞIR-DİLSİZDİ;Haksızlık yapıldı ÜÇ GENÇ FİDANA.
Onlar gençlik ateşi ve VATAN SEVDASI ile gülerek gittiler ölüme;Lakin namları kaldı unutulmayacak!
Benim asıl düşündüğüm anne-babaları .
Onlar’ı toplum acıları ile bir de YALNIZ bıraktı;
Haksızlık yaptı.
Ülkemde ülkesini seven,
DENİZ,YUSUF,HÜSEYİN asılarak idam edildiler
Ulucanlar Cezaevinde;
Yargı ve yürütmenin büyük ayıbı ile!
Lakin onlar unutulmadı söyledikleri gibi sonsuzlar;haksızlığı yapanlar unutuldu tarihin kara yapraklarında çoktan..
Ruhları şad olsun.
Av.Tülay Bekar