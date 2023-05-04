ANKARA- 6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, sektör profesyonellerini Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da bir araya getirecek. 2023 teması Güvenlik ve Ülke Güvenliği için Akıllı Sistemler olarak belirlenen fuar, firmaların tüm paydaşlarını buluşturarak alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile ziyaretçiler arasında bir köprü oluşturacak. Ülkemizde 10 ilde yıkıma yol açan depremler sebebi ile düzenlenecek “afetlerde ileri teknolojiler ve arama kurtarma” çalışmaları konulu konferans, fuarda öne çıkanlar arasında yer alacak…

Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenecek ISAF Exclusive’de, yurt içi ve yurt dışından birçok teknoloji ile güvenlik firmalarının ürünleri sergilenecek. Elektronik güvenlik cihazlarından insansız araç ve robotlara kadar son derece teknolojik sistemlere sahip ürünler stantta yerini alacak.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ