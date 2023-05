I LIKE THAT, single ile dünyaca ünlü listelerde yer alan, Gürkan Uyanıktürk, klip ile birlikte elektronik olan yeni teklisi “ I LIKE THE WAY “ ile tekrar yerini alıyor.Klip çekimleri Çeşme Deliklikoy’da tamamlanan klip, elektronik ve dance listelerinde yerini almaya hazır.

Gürkan Uyanıktürk’ün yeni elektronik teklisi ; “ I LIKE THE WAY “

11 Mayıs Perşembe 23:59 itibari ile, MüzikOnair etiketi tüm dijital müzik platformlarında,

12 Mayıs Cuma 13:30 Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan

“Netd” YouTube kanalında klip ile birlikte sizlerle olacak.