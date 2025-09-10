Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.
Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit ile ağır sıklette yıllarca önemli başarılar elde eden milli takım, jenerasyon değişiminin ardından Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak.
Sporculuk döneminde 3 dünya şampiyonluğu elde eden ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül, Dünya Şampiyonası kafilesinde ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu başkanı olarak yer alacak.
Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda jübile yapan "İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinden sorumlu asbaşkan olarak bu kez arkadaşlarına tribünden destek verecek.
2028 ve 2032 olimpiyatlarının kadrosunun oluşturulmasının amaçlandığı milli takımda çok sayıda sporcu ilk kez büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Kafilede tek dünya şampiyonu var
Milli takımın kadrosundaki sporculardan sadece Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2023'te yapılan olimpik sıkletlerin de yer aldığı son Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse, Hırvatistan'a ay-yıldızlı kafiledeki tek dünya şampiyonu sporcu olarak gidecek.
Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının kadın güreşçisi seçilen Buse, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.
Kariyerlerinde dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçiler Ali Cengiz ve Burhan Akbudak ise sakatlıkları nedeniyle Zagreb'deki organizasyonda mücadele edemeyecek.
Kadroda yer alan güreşçilerden Soner Demirtaş, Evin Demirhan Yavuz, Selçuk Can, Enes Başar ve Ahmet Yılmaz'ın da dünya üçüncülükleri bulunuyor.
En fazla dünya şampiyonluğu yaşayanlar
Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde milli sporcular, 61 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, organizasyonda en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi ünvanını elinde tutuyor.
Türk güreş tarihinde Hüseyin Akbaş 4, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Mustafa Dağıstanlı ve Selçuk Çebi ise 3'er dünya şampiyonluğu elde etti.
Millilerin son Dünya Şampiyonası performansı
Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.
Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.
Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
2025 Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya
Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 7-13 Nisan tarihlerinde yapılan 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler; 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya aldı.
Takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde eden Türkiye'nin tek altın madalyası, Dünya Şampiyonası'nda da grekoromen stil 63 kiloda mücadele edecek Kerem Kamal'dan geldi.
Kadro
2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
97 kilo: Abdulkadir Çebi
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır