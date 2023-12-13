Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 609 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 173 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 801 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri, yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 591 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 438 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.