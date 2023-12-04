Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 775 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 181 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 764 bin 282 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 506 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri, yüzde 15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 509 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 733 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.