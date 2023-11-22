Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 191 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 682 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 619 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 325 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri, yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 361 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 67 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.