Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 165 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 801 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 220 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 91 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.