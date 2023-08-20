ANKARA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 664 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 839 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 44 bin 650 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 914 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 734 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA