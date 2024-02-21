Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 60 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 827 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 547 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 421 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 676 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.