Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 609 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 324 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 56 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 927 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,9 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 203 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 176 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.