Ankara

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 456 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 214 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 973 bin 140 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 74 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,15 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,14 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 325 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA