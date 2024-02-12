Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 963 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 391 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 773 bin 260 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 527 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 99 megavatsaat elektrik ihracatı, 396 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.