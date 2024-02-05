Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 864 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 15 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 541 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 441 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.