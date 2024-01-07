Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 703 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 463 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 847 bin 15 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 106 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 84 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 243 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.