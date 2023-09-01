ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 48 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 775 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 986 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 629 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 497 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.