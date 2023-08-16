Ankara

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 458 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 36 bin 883 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 116 bin 337 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 173 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 4 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA