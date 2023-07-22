Hep sorardık eşimle birbirimize. İlhan İrem ve benim babam vefat ettiğinde ne yapacağız diye. İlhan İrem ışık ve sevgiye geçtiğimiz yıl 28 Temmuz’da gitti. Babam İhsan Anlı ise bir gün sonra 29 Temmuz’da uykuya daldı. Sanki iki acıyı bölüştürmüştü bizim için Yaratan. İkiye bölündük, cenazesi aynı gün, aynı saatte kalkmıştı. Ben babamı, eşim Gökçen’se 90’lardan bu yana sevecenleri arasında olduğu İlhan İrem’i sonsuzluğa uğurladı.

Babam için özellikle uykuya daldı dedim. Öleceğini hissetmişti. Bir ay önceden daha yanına çağırıp, helallik almıştı benden. Bir saatlik uykuydu ölüm onun için. “Ölür ölmez benim için kıyamet kopacak oğlum üzülme, bir saat sonra mahşerde dirileceğim nasıl olsa.” olmuştu son hatırladığım sözleri.. Hayatını mistizme adadı. “Sen yoksan, evren de yok” derdi. Öyle ya, algılamadığın bir evren senin için var mı? An’da kalmak, sağlıklı nefes, düşünce gücüyle tedavi, daha 90’larda duyduğum kavramlardı. Transandantal meditasyon yapardı. Hem de saatlerce. Böyle bir babayı kaybettim ben.

İlhan İrem’inse apayrı bir anlamı vardı eşim ve benim için. “Yemyeşil bir deniz” şarkısı bizim şarkımızdı mesela.” Anlasana”, “Yazık oldu Yarınlara,” “Sürgün Gibi Masallarda”, “Don Kişot”, “Bezgin”, “Şalamar”… Her an evimizde çalan şarkılardı. “Pencere, Köprü ve Ötesi…” Rock senfonisi üçlemesi ve “Cennet İlahileri”… Uzun bir aradan sonra, İlhan İrem konser vermeye başladığında, ışık ve sevgi seline kapılmıştık İlhan İrem’in sevecenleri olarak. O nerede, biz oradaydık. Bir ara, annem ve babamdan çok, İlhan İrem’i görüyoruz diye espri yapmıştım. Yapmaz olaydım, şimdi İlhan İrem de yok, babam da…

Yok diyorum ama. Aslında varlar. Gökyüzünde bir yerlerde, bir yıldız tozu oldular. Rahmetli babam bir yandan da hep, Sirius yıldızını gözlerdi. Geçenlerde Sirius – Güneş kavuşumu olduğunda, nasıl da içim cız etti. 1 Nisan ise, İlhan İrem’in doğum günüydü. Aynı şarkısını farklı zamanlarda dinlediğinizde, farklı şeyler hissediyorsunuz. “Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye.” şarkı sözleri eşliğinde, Kadıköy’deki Moda Sahili’nden, Aşiyan’daki kabrine gelmiştik. Tekneyi İlhan İrem’in eşi Hansu İrem tutmuştu. Sevecenleriyle birlikte denizde yol alırken, teknedeki herkesin düşen bir melek olduğunu hayal etmiştim. Ben hariç. Ben sanki eş durumundan buradaydım. “Melekler 1 Nisan’da doğar” diyordu sevecenleri. Moda sahilinde anma etkinliğinin ardından, İstanbul boğazının dalgalarını aşıp, İlhan İrem’le buluşmak. Aman Allah’ım o ne güzel buluşmaydı. Sanki gemiler geriye dönmüştü. Yolcular aynı yolculardı.

İlhan İrem’in mezarının komşusu 1. Dünya Savaşı’nda bir Medine komutanı. Bu savaşta İngilizleri Medine’den kovan komutan. Hazreti Muhammed’in (sav) mescidinin bulunduğu Medine’ye karanlık enerji giremez. İngilizlerin Medine’ye giremediğini gören Arapların bir kısmı Osmanlı’ya isyandan vazgeçmişti. Yeri gelmişken, Medine Müdafiii ve Türk Kaplanı ünvanıyla bilinen komutan Ömer Fahreddin Türkkan’ı da rahmetle analım. İlhan İrem’in diğer komşusu ise baharında 1907’nin, sarı – lacivert renklerin, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Nurizade Ziya Songülen. O da son uykusunda… Son uykusunda diyoruz, belki uyanan onlar. Bizleriz asıl uykuda olan…

Aslında bu yazıyı bir hafta sonra yazacaktım. Ama sabırsız ellerim, bir hafta önce döktü satırlara. O zaman İlhan İrem’in bir şarkı sözüyle tamamlayalım yazımızı… Yürü ya seyyah, avare yürü. Çevir yüzünü cennete doğru!