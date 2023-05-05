Merhaba dostlarım, GÜNLER AYDIN OLSUN!

Güzel dilekler dileyin geleceğe dair; BAHAR geldi çünkü.

HIDIRELLEZ BUGÜN; dilekleriniz iyi-güzel-doğruya dair olsun.



...

Geçmişte bugün MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAHARIN YERLEŞTİĞİ GÜNDE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ çalışmalarını başlatır.

...

1997 yılında oğlum 3 yaşında.

Teyzesi (aslında benden daha çok emeği olan teyze) ile birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesine gittik,

Dönüşte; "Nannannem" dediği, annanesine şöyle anlatır heyacanla;

"Nannanne! Haymanat bahçesi çok büyük,mamun bana dil çıkardı,bende ona;

Aslan kükredi, ne yapıyosun dedim,

Fil çok büyük, ben korktum..."



...

Oğlumun heyecanı ve duyguları için

5 mayıs 1925 te çiftliğin kuruluş çalışmalarını başlatan ULU ÖNDER ATATÜRK’e minnet borçluyum,her konudaki minnet duygum gibi.

Şimdi oğlumun, evlenir, çocukları olur inşallah,gelecek nesli gezdirecek bir hayvanat bahçemiz yok.

Bir şehrin gelişmişliği;

Yeşil alanları ile ölçülür.

..

Mustafa Kemal Atatürk;

Bataklık ve sazlık olan ve kendisine hediye edilmiş olan arazide;özel bir statü ile modern tarım ve hayvancılık araştırmaları ve çalışmaları için Atatürk Orman Çiftliğinin kurulma çalışmalarını 5 mayıs 1925'te başlatır.

Aynı zamanda; Ankara'nın ve Ankaralı'nın yeşille büyümesi, nefes alması ve Ankara'nın çağdaş kent görünümüne kazanması arzusudur.

11 Haziran 1937'de ise

“Özel Mülklerini “hazineye bırakır.

Şöyle der resmi yazısında:

"Çiftliklerin yararına dikkati çekmeye değer. Toprağın planlanması ve geliştirilmesi, çevrenin güzelleştirilmesi, eğlenme ve dinlenme amaçlarıyla halka açık alanların sağlanması bunlar arasındadır."

Ve şöyle devam eder:

“Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bu çiftlikleri ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum."

Gelinen noktada ;

Atatürk'ün emaneti çiftlikler;

Hukuk kuralları hiçe sayılarak talan edilmiş durumdadır.

...



Yine bir diğer 5 Mayıs tarihine bakalım:

1919 Mayısına dönelim.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları;

Paris Barış(adı barış? işgal ve talan ve de sömürge) Konferansı görüşmelerinin işgale gideceğini anlamışlardır.

Paris Barış konferansı görüşmelerinde

5 Mayıs 1919 tarihinde

Lloyd George ‘Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkarılması gerekliliği başlığını’ açar ve önerir.

Eminim sevgili dostlarım sizlere de;

bu “başlık açma "ve de

‘önerme’ tanıdık gelmiştir.

Tarih öğretir,

İyiyide kötüyüde.

Eğitim şart...

Av.Tülay Bekar