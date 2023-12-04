Haber: Mert Osman Erman

Thembinkosi Lombo, onu öldüren adamı belki tanımıyordu - ancak emri veren kişiyi de tanıyor olabilir.

Güney Afrika'nın hükümet partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) 35 yaşındaki yerel bir konsey üyesi olan Thembinkosi Lombo, geçen yıl KwaZulu-Natal eyaletinin doğu sahil bölgesindeki Greytown'da vurularak öldürüldü.

Cinayetten sonra geride bir eş ve sadece iki aylık en küçük çocuğu olan dokuz çocuğu bıraktı.

75 yaşındaki annesi Lindeni Lombo, suikastın içeriden işlendiğine inandığını söylüyor.

"O bana ara sıra peşinden gelen şüpheli arabalar olduğunu söyledi," diyor. "Oğlum bana, ANC içinde karşıtlık olduğunu - karşıt ve destekçi olanlar olduğunu - söyledi."

Geçen yıl mart ayında cinayetle suçlanan 20 yaşındaki bir genç tutuklandı. Son 12 ayda bölgede 20'den fazla konsey üyesi öldürüldü - bu, on yıldan fazla bir sürede öldürülen seçilmiş temsilcilerin ve yerel yönetim yetkililerinin sayısını 150'den fazla yapıyor.

'Başka türlü kadınlar'

Bayan Lombo, oğlunun seçim zaferine ve hayatına olan gururunu hatırlatması amacıyla oğlunun büyük bir seçim afişi bulunduruyor. Oğlunun temsil ettiği bölgede yaşıyor; bu, KwaZulu-Natal'in dalgalı tepeli tepeli arazisinde bulunan uzak bir kırsal topluluktur.

Daha geniş siyasi şiddet artışına dair şunları söylüyor: "Makam mücadelesi veriyorlar.

"İnsanlar belediyede, konseylerde daha yüksek pozisyonlar istiyorlar ve sürekli savaşıyorlar, sahip olmak için rekabet ediyorlar. Para istiyorlar."

Polis Bakanı Bheki Cele, ölen konsey üyelerinin çoğunun içsel siyasi mücadelelerin kurbanı olduğunu söyledi. Çoğu ANC üyesiydi.

Seçilmiş görev, yerel yönetim bütçelerine erişim sağlayabilir. Yetkililer ve politikacılar arasındaki yolsuzluklar nedeniyle milyarlarca rand kaybedildi.

Söz konusu eyaletteki bir başka kötü ünlü durumda, okul beslenme programı yolsuzluk nedeniyle çöktü ve yoksul ailelerden gelen binlerce çocuk, okul yemekleri olmadan kaldı.KwaZulu, "Zulu'nun yeri" anlamına gelir ve şiddetin uzun bir tarihine sahiptir - 19. yüzyılın Kral Shaka savaşlarından, Britanya İmparatorluğu'na karşı mücadeleden, apartheid'e karşı mücadeleye ve 1990'larda Güney Afrika'nın demokrasiye geçişini tehlikeye atan siyasi partiler arasındaki çatışmaya kadar.

Ancak şimdi cinayetler genellikle kiralık katiller tarafından gerçekleştirilmektedir - Zulu dilinde "inkabis" olarak adlandırılırlar. Bir kişiyi öldürmek için 10,000 rand (£420; $535) ile 500,000 rand (£21,000) arasında bir fiyat ödenmesi mümkündür. Profil ne kadar yüksekse, fiyat o kadar yüksektir.

Pietermaritzburg şehri çevresindeki uzak kırsal bölgelere doğru sürün ve gelecek yılki seçimlerin artan şiddeti getireceği endişesi var. Alpheus Mzolo, Table Mountain bölgesinde bir geleneksel liderdir - akasya ağaçları ve büyük bir düz dağ tarafından domine edilen küçük yerleşim yerlerinin oluşturduğu bir manzara, Cape Town'daki daha ünlü Table Mountain ile karıştırılmamalıdır.

Bay Mzolo, güçlü bir şefin başkanlığını yaptığı bir "induna" (kabile reisi) dır. Savaş zamanlarında Indunalar, şefin birliklerini oluşturmaktan ve yönetmekten sorumludur. Ancak şu anda bölgesi sakin ve açık bir şekilde herhangi bir partiyle açıklanmamayı amaçlamaktadır. Sorun, önümüzdeki yıl siyasi kampanyanın ciddi şekilde başlamasıyla ortaya çıkabilir.

"Evet, bundan yaklaşık olarak şimdi, endişeleniyorum," diyor. "Halkımız, bundan etkilenecek… bu beni endişelendiriyor. Seçimler nedeniyle.

"Sonra şiddeti geri döndüğünü ve insanları öldürdüğünü görebilirsiniz. Bizim kendi halkımız."

'Cennetin çocukları'

Bu, insanların apartheid'in sona ermesinden sonra barış vaat edildiği bir ülkede meydana gelen bir durum.

Otuz yıl önce bu ay, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü sırada Nelson Mandela, Güney Afrikalıların "cennetin çocukları" olacaklarına dair bir taahhütte bulundu.

Pietermaritzburg'da, ANC Belediye Başkanı Mzimkhulu Thebolla ile buluşuyorum ve yolsuzluk ve şiddetin partisinin neredeyse 30 yıllık iktidarının bir kınaması olduğunu iddia ediyorum. "Bu ülkede zorluklarımız var," diyor. "Ve bu zorluklardan bazıları, konuştuğunuz yolsuzluk, konuştuğunuz suç, bunun bir sonucudur. Tabii ki geri kalmışlık da bunun bir sonucudur.

"Ancak şunu söylüyoruz ki, 300 yıldan fazla sürenleri sadece 30 yılda tamir etmek mümkün değil."

Apartheid kesinlikle acı bir miras bıraktı - şiddet, eşitsizlik ve kötü polislik. KwaZulu-Natal'deki diğer bazı siyasi partilerde de fraksiyonel şiddet bulunmaktadır.

Ancak Güney Afrikalıların giderek artan bir şekilde ANC'nin gözetimi altında ne olduğu konusunda hesap sorulmasını istiyor. KwaZulu-Natal'de, bu arzu Güney Afrika tarihindeki daha olağanüstü yerel seçim sonuçlarından birini üretti.

İki yıl önce, beyaz, Zuluca konuşan, eşcinsel bir adam, nüfusun neredeyse üçte birini oluşturan bir bölgede uMngeni belediye başkanı olarak seçildi.

ANC altında, yerel bütçede kötü yönetim ve yolsuzluk hasara neden olmuştu. Karşıt Demokratik İttifakı'nın (Democratic Alliance) 32 yaşındaki Chris Pappas, yolsuzlukla mücadele etmeye karar verdi. Bir yıl içinde yönetimi bütçeyi dengeledi. Başkan Pappas, yolsuzluklarla mücadele etmenin potansiyel olarak riskli bir girişim olduğunu biliyor.

"Benim en büyük korkum müteahhitlerden, politikacılardan pek değil, ama müteahhitlerden," diyor.

"Bir belediyenin tedarik zinciri sistemlerini açmaya başladığınızda, her türlü düzensizliği bulursunuz. Ve, biliyorsunuz, doğru şey, sözleşmeleri durdurmaktır, iptal etmektir… parayı geri almak.

"Ve bu insanlar için ekmek ve tereyağı. Bu artık politik güçle ilgili değil, ancak insanların yaşamlarını sürdürmeleriyle ilgili."

O, ülkenin en genç belediye başkanlarından biridir ve Nelson Mandela'nın 1994 Nisan'ında ilk demokratik seçimden sonra başkan olmasından sadece üç yaşındaydı.

'Cennetin çocukları'

Şimdi Bay Pappas, partisinin KwaZulu-Natal eyaletinin başbakanlığı için adayıdır. Genç, beyaz, eşcinsel bir erkek olarak böyle bir destek elde etmeyi başardı mı?

"Bence bu, birçok Güney Afrikalının genel olarak ne düşündüğünü yeniden teyit ediyor ve bu da kimliğin prim seçim nedenimiz olmadığını düşündüğümüz bir şeydir," diyor.

"Sanırım birçok insanın görmek istediği şey genel barış ve genel refahtır. Irkçılık ve kimlikle ilgili konular ülkemizde güçlü bir şekilde yer alıyor. Ancak hizmet teslimatı ve ilerleme açısından sadece bir adım atma konusunda, insanlar sadece işleri halletmek istiyor gibi görünüyor.

Şiddet, KwaZulu-Natal'de derinlemesine köklüdür ve yolsuzluk davaları devam ederken, anti-yolsuzluk kampanyacıları tarafından "yağmalama" olarak tanımlanan kamu kaynaklarının kullanılması korkutucudur. Ancak Güney Afrika'nın demokrasisi değişim olasılığını sunmaktadır.

Bu nedenle önümüzdeki yılın seçimleri, 30 yıl önceki ilk ırk ayrımı olmayan oylardan bu yana en önemli olabilir.

Güney Afrika'da şu an -gelecek hakkında konuşmuyorum bile- dengede gibi görünüyor."