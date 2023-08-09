Ankara

NASA'nın açıklamasına göre, ilki hafta sonu, ikincisi ise pazartesi kaydedilen solar patlamalar, "en şiddetli düzey" kategorisinde yer alan X türü patlaması olarak nitelendiriliyor.

SWPC, patlamaların güneşten iki büyük kütlenin atılmasına yol açtığını ve Dünya'da da etkisi hissedilen jeomanyetik fırtına meydana getirdiğini kaydetti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, etkisinin dün Dünya'ya ulaştığı jeomanyetik fırtınanın, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde iletişimi olumsuz etkilemiş olabileceği açıklandı.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

AA