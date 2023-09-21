Haber: Damla Oya Erman

Bu büyüleyici ışık gösterisinin arkasındaki sır ise güneşten kaynaklanan dev bir güneş filamentiydi. 16 Eylül Cumartesi günü güneşten çıkan bu filament, Dünya'ya koronal kütle atımı (CME) adı verilen yüksek sıcaklıkta bir plazma patlaması şeklinde yöneldi. Bu CME, Dünya'nın manyetik alanında bir dalgalanmaya neden olarak, Spaceweather.com'a göre Colorado (+40.4N), Missouri (+40.3N) ve Nebraska (+41N) gibi güney bölgelerinde bile görülebilen auroraların (ışıkların) görünmesine yol açtı.

Güneş fırtınaları sırasında, güneşten gelen yüklü parçacıklar saatte 72 milyon kilometre (45 milyon mil) hızla Dünya'nın atmosferine çarparken, Dünya'nın manyetik alanı bu parçacıkları kutuplara doğru yönlendirir. Dünya'nın atmosferindeki moleküllerin bu yüklü parçacıkları etkilemesi sonucu ortaya çıkan bu renkli gösteriler, genellikle kuzey enlemlerdeki bölgelerde aurora borealis (kuzey ışıkları) ve güney enlemlerdeki bölgelerde aurora australis (güney ışıkları) olarak bilinir.

Güneş fırtınalarının yarattığı bu muhteşem doğa olayı, Dünya'nın gökyüzündeki büyülü bir şölenini izlemek isteyenleri etkisi altına aldı. Bu unutulmaz gösteri, doğa olaylarına ilgi duyanlar ve aurora gözlemcileri için büyük bir heyecan kaynağı oldu.