Düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan rapora göre dünya, kuzey yarımkürede yılın en uzun gününde gün ortası pik elektrik ihtiyacının beşte birini üretmeye yetecek güneş enerjisi kapasitesine sahip ve bu oran geçen yıl yüzde 16 idi.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, güneş hali hazırda dünyada en hızlı büyüyen elektrik üretim kaynağı.

Geçen yıl Çin'in güneş enerjisi kapasitesini yüzde 152 artırması bu duruma en büyük katkıyı sağlarken, güneş enerjisinde hızla yükselen kapasiteyle 34 ülke elektriğinin yüzde 10'unu bu kaynaktan sağlıyor.

Dünya çapında artan kapasite sayesinde kuzey yarımkürede yılın en uzun günü olan bugün, toplam elektrik üretiminin yüzde 20'sinin öğlen saati boyunca güneş enerjisinden sağlanacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 16 seviyesine göre yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Güneş enerjisinin bu yıl haziran ayı boyunca ise toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 8,2'ye ulaşması bekleniyor.

Haziran 2023'te dünyadaki toplam elektrik üretiminin yüzde 6,7'si güneş enerjisinden karşılanmıştı. Güneş enerjisi geçen yılın tamamında ise küresel elektriğin yüzde 5,5'ini üreterek rekor seviyeye ulaşmıştı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi pazarı olan Çin, geçen yıl küresel güneş enerjisi üretiminin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirdi.

Ember, Çin'de güneşten elektrik üretiminin Haziran 2023'teki yüzde 7 seviyesinden bu ay yüzde 9,6'ya ulaşmasını bekliyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının Haziran 2023'teki yüzde 17'ten bu ay yüzde 20'ye yükseleceği tahmin edilirken, ABD ve Hindistan'da bu oranın sırasıyla yüzde 6,9 ve yüzde 7,1 olacağı hesaplanıyor.

Ember elektrik analisti Kostantsa Rangelova, yüzde 20'lik payla güneş enerjisinin artık ciddi bir küresel elektrik kaynağı haline geldiğini belirterek, "Batarya maliyetleri düştü, yani güneş enerjisi artık sadece gündüz değil akşam da kullanılıyor. Güneş enerjisi en hızlı büyüyen elektrik kaynağı. Şüphesiz en büyük elektrik ve nihayetinde en büyük enerji kaynağı haline gelecek." ifadelerini kullandı.