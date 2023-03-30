YÖK Başkanı açıkladı: Yüz yüze eğitim başlıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Önce Vatan Gazetesi
3 Nisan 2023 itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini açıklandı. Eğitimlerde devam zorunluluğu olmayacak.
3 Nisan 2023 itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini açıklandı. Eğitimlerde devam zorunluluğu olmayacak.
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Önce Vatan Gazetesi