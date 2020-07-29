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'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. 13 Temmuz'da başlayan Yıldırım operasyonlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:40
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'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1006 personel (67 operasyonel tim) görev aldı.

'8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Yıldırım-1 Operasyonu 13 Temmuz'dan itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, Yıldırım-2 Operasyonu 19 Temmuz'dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonunu ise 26 Temmuz'dan itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars kırsalında devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım4 MunzurKutuOperasyon
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