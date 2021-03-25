Yerli ve Milli sermaye olan Metropolcard

İSTANBUL- İstanbul'da kullanıcılarına sağlamış olduğu otopark kullanımı ile de tüm İSPARK’larda otopark giderlerini fiş-fatura toplama zahmetinden kurtararak tek bir fatura ile beraber denetleme ve kontrol etme imkanı sunmaktadır. Bu birliktelik ile hem iş verene hem de bireysel kart kullanıcılarına avantajlı çözümler sunmaktadır.

Ceo’su Uğur Yıldırım olan ve 30 bin üye noktası ile Metropolcard kurumsal ve bireysel alanda kullanıcılara büyük fırsatlar veriyor. QR kodu ve cep telefonu numarası ile 2021 yılına damga vurmaya hazırlanan Metropolcard TC kimlik numarası ile Türkiye’deki birçok restaurant ta geçerli olacak, bunun yanı sıra akaryakıt alımlarında en çok tercih edilen akaryakıt istasyonları ile de anlaşması bulunuyor petropay adı verilen uygulamayı indirdikten sonra birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

Mobil uygulama sayesinde tüm konaklama yerlerinde analiz yaparak sizlere en iyi fırsatı veriyor. Otelpay ürünü ile kurumsal alanda iş amaçlı olan konaklamalarda geniş otel ağı birçok iş toplantısı için önceden rezervasyon yapılıyor.

Giftpay anlaşması da mevcut olan Metropolcard alışveriş sonrasında mağazalardan hediye kartlarını da destekliyor. En önemlisi ise çalışan başına senede 6000 TL’ye kadar vergi avantajı sağlıyor.

ELİF HAYVALI