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Yer altı çarşısı esnafı, tavandan sızan sular nedeniyle tedirgin

Tunceli Belediyesi’ne ait yer altı çarşısının tavanından, karların erimesiyle birlikte su sızmaya başladı. Çarşıda, merkezi klimaların bakımlarının yapılmadığı için ısınma problemi yaşadıklarını söyleyen esnaf, önlem alınmasını istedi.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:48
Yer altı çarşısı esnafı, tavandan sızan sular nedeniyle tedirgin

Tunceli'de 1995'te inşa edilen ve 2018'de ise 7 milyon 218 TL'ye yenilenerek hizmete açılan yer altı çarşısının tavanlarından kar sularının erimesiyle birlikte su sızmaya başladı. 85 iş yerinin bulunduğu çarşıda, esnaf, suları kovalarla boşaltıyor. Çarşının üzerindeki karların temizlenmediği görülürken, esnaf, belediyenin merkezi klimaların bakımını yaptırmadığını ve yaklaşık 1 aydır ısınma problemi yaşadıklarını söyledi.

'BURASI ÜSTÜMÜZE YIKILACAK BİZ DE ALTINDA KALACAĞIZ'

Yer altı çarşısında iş yeri bulunan Özge Kandil, çarşıda korkarak durduklarını belirterek, "Karlar erimeye başladığından beri tavanlardan su akıyor ve tavanlar çöküyor. Bu duruma belediye hiçbir şekilde el atmıyor. 1 aydır ısınma problemi yaşıyoruz. Ona dair de hiçbir şey yapılmadı. Dükkanımızın içinde montlarımızla oturuyoruz. Yakında burası üstümüze düşecek ve altında da biz kalacağız. Çok korkuyoruz" dedi.

Esnaf Müslüm Yollu da kar ve yağmur yağınca iş yerlerini su bastığını belirterek, “Kendi imkanlarımızla tavanımızı yaptık. Korkuyoruz ki yağmur ve kar yağsın. Bir aydır klimalar da çalışmıyor. Burada tedirginiz. Üstümüze çöker diye korkuyoruz. Kimse gelip ilgilenmiyor. Bir aydır klimalar bozuk. Kendi imkanlarımızla bir kısmını yaptık, tekrar bozuldu. Soğuk olduğu için de müşteri de gelmiyor" diye konuştu. 

Önder Yazır da birine elektrik çarpması ya da tavanın birinin üzerine çökmesi riskinden dolayı sürekli tedirgin olduklarını dile getirerek, "Korkuyoruz ki gelip dükkanlarımızı açalım. Isınma sorunu var. Onu geçtim, ölüm korkusu sardı bizi. Yetkililerden bizim için bir adım atmalarını istiyoruz. Çoğu sorunu da imece yöntemiyle kendi aramızda çözüyoruz. Para topluyoruz, klimayı tamir ettirmeye çalışıyoruz. Belediyenin yaptığı bir şey yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İrfan Yalay ise, "Lapa lapa kar yağdığı günler burası gerçekten su altında kalıyor. Gerçekten zor durumdayız. Buradaki esnafa belediye yardımcı olsun. Buranın mülkiyeti belediyeye aittir. Biz de onlara kira ödüyoruz. Bu tablodan kurtulmak ve bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliYer Altı çarşısı
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