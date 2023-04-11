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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi.

11 Nisan 2023 Salı 14:13
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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi

    

Yalova

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan lagünün, barındırdığı kuş türünün sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "En son yapılan gözlem çalışmalarında ülkemizde de nadir görülen alaca sinekkapan ve pasifik incirkuşu tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Bu iki türün gözlenmesinde emeği geçen kuş ve doğa fotoğrafçısı Mustafa Kasapoğlu ile kuş gözlemci ve fotoğrafçısı Ergün Cengiz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizde gözlenen 496 kuş türünün yarısından fazlasının alanımızda görülmesi bölgemizin hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne de sahip lagünün, doğasever, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı olmaya devam ettiğine değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"Alandaki engellilere yönelik asansörlü kuş gözlem kulesi, kuş tahnitlerinin yer aldığı kuş müzesi, yüzlerce bitkinin bulunduğu aromatik-tıbbi bitkiler bahçesi ve sosyal tesisleriyle siz konukları her daim beklemektedir. Tesislere gelen konuklar arzu ettikleri takdirde görevli rehber arkadaşlarımızdan yörenin tarihi, Hersek Lagünü kuşları ve aromatik-tıbbi bitkiler hakkında bilgi alabilirler. Tesislere giriş ve oradaki sosyal tesislerden yararlanma ücretsizdir."

Bülbül, tespit edilen alaca sinekkapan ve pasifik incirkuşu ile lagündeki kuş türü sayısının 252'ye yükseldiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaHersekKuştürü
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