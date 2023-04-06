Yakutiye Belediyesinin konteyner evleri Hatay'da depremzedelere teslim edilmeye başlandı

Erzurum

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgelerde, yaraların sarılması için yardım çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesine yardımlarını sürdüren Yakutiye Belediyesinin Antakya'da 40 gün önce yapımına başladığı tam teşekküllü 120 konteyner ve sosyal alanlardan oluşan "Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi" kurulumu tamamlandı.

Tüm altyapı ve çevre düzenlemesi belediye personelince gerçekleştirilen konteyner evler, depremzede ailelere teslim edilmeye başlandı.

Bölgede devam eden çalışmaları incelemek için Hatay’a giden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise konteynerlere yerleşen depremzede aileler ve çocuklarıyla sohbet etti.

Uçar, konteyner mahalleye ailelerin yerleşme süreci tamamlanınca resmi açılışını yapacaklarını ve bunu sosyal medya hesaplarından duyuracaklarını ifade etti.

Yakutiye Konteyner Mahallesi'nde 120 konteyner evin yanı sıra aşevi, kreş, sağlık kabini, çamaşırhane, mescit, çocuk oyun parkı ve spor aletleri gibi sosyal donatı alanların bulunduğunu belirten Uçar, "Her bir konteyner, oturma odası, duş, lavabo, tuvalet, mutfak bölümlerinden oluşuyor. Konteynerler, içine Yakutiye Belediyesince ranza, kanepe, halı, perde, askılık, elektrikli Isıtıcı, şofben, buzdolabı, televizyon, set üstü ocak, mutfak aletleri gibi malzemeler konulmuş şekilde depremzede ailelere teslim ediliyor. Kardeşlerimize hayırlı olsun, devletimiz var olsun." diye konuştu.